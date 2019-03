Řeči o smůle a štěstí jsou jen kecy. Za pětkou z Anglie je zacyklení v pravěku! | iSport.cz

Takže ponechme smůlu a štěstí stát v koutě. A podívejme se na fakta. Co říkají? Že Češi byli ve všech směrech minimálně o třídu horším týmem. Tady je pár základních čísel (první se týkají týmu Anglie, druhá českého celku).

Vstřelené góly – 5:0.

Držení míče – 67 %:33 %.

Počet přihrávek – 756:384.

Střely na bránu- 8:2

Klíčové přihrávky (do dobrých ofenzivních pozic) – 22:5.

Fauly – 9:10.

Teď pronikněme ještě o něco hlouběji. Protože jen tyto cifry samotné nelze brát za bernou minci. Je třeba je dát do souvislostí.

Nikdo nečekal, že by Češi ve Wembley mohli mít míč častěji v držení než domácí. Bylo už předem jasné, že Jaroslav Šilhavý zvolí bránění v hlubším bloku. Není prototypem trenéra, který by sázel na celoplošný presink. Navíc v Česku je zažitá „pravda“, že proti obrům jinak než zanďourem čelit nelze. Co na tom, že česká reprezentace se na druhé místo žebříčku FIFA dostala právě odvážným presinkem a současný anglický tým je silnější vpředu než vzadu.

Pokud však měl zaparkovaný autobus Angličany vykolejit, musel by být sehrán aktivně. To znamená - třeba pozvat domácí až před vápno, ovšem tam se je snažit aktivně obrat o balon s cílem okamžitého spuštění rychlého protiútoku. Ve více lidech a v raketovém sprintu.

Češi předvedli neškodnou pasivitu. V defenzivě i v ofenzivě. Za celý zápas nastřádali 9 rychlých protiútoků (i když neměli postavenou taktiku na kontrole míče, nýbrž na kontrech). A to se ještě o několika z nich dalo mluvit pouze s přimhouřením obou očí.

Jak byly tyto pokusy efektivní? Jen jedinkrát Češi dokázali po těchto akcích míč dostat do pokutového území soupeře. A to se ještě jednalo o propagační centr, s nímž si hravě poradil anglický brankář. Schickova střela vedle byla zpoza šestnáctky. Dodejme, že dvě největší české příležitosti vykvetly ze standardních situací. První po přímém kopu, druhá po autu.

Angličané sice věděli (a také se na to na trénincích před utkáním připravovali), že budou muset dobývat hustou obrannou hráz před šestnáctkou. Ovšem i v rychlém protiútoku české reprezentanty přejeli.

Dopracovali se k šesti kontrům a vytěžili z nich 2 vstřelené góly, jednu stoprocentní brankovou příležitost (Sancho nedal gól z malého vápna) a ve všech zbývajících případech šla z jejich brejků hrůza (kdyby třeba nepustil Barkley míč za sebe, kráčel by taky sám na bránu).

Angličané uměli vyzrát i na český autobus. Mají totiž naučené průnikové přihrávky, kombinace na dotek a sprintové náběhy za obranu. Všechno demonstrovali při prvním gólu: Barkley vpřed na Kanea, který si seběhl pro míč zpátky. Od něj prvním dotykem průnikovka na Sancha, opět přihrávka prvním dotykem na Sterlinga a gól do prázdné. Nešlo o náhodu, tento model hostitelé používali opakovaně.

Češi se na nic takového ani náznakem nezmohli. A to jsme nakousli jen jednu oblast.

Shrňme to: za ostudným přídělem není štěstí na jedné straně a smůla na té druhé, ale dva světy s diametrálně odlišným myšlením a přístupem. V tom prvním sice taky byli ještě nedávno v krizi a kdekdo si z nich utahoval, že nároďák nikdy neproleze na velkém turnaji medailím aspoň na dohled, ale podívali se pravdivým faktům do očí a začali učit a dělat fotbal jinak. Nezůstali jen u slov.

Český fotbal? Ten je dál vesele zacyklený i po anglické lekci v pravěké bublině štěstí a smůly, kterou povolaní odmítají propíchnout. Byť po tom fanoušci volají, neboť se už nechtějí nechat oblbovat. Leč ti mají opravdu smůlu.

A tak budeme nadále leda tak mistry, s prominutím, v kecech. Ostatně ty nám šly i před výjezdem do Anglie. Tvrdit v době, kdy se vyspělý fotbalový svět snaží obejít bez faulů, protože je nutné hrát konstruktivně, že musíme Angličany vzít párkrát přes Achilovky, je čítankový kec.

P.S. Víte, kdo naposledy před Čechy schytal v Anglii pětku s nulou? San Marino. Bohužel to momentálně sedí. Přitom český hráč nemá menší potenciál než anglický. Jenže to prostředí je úplně jiné.