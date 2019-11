Barcelona - Slavia | Barca impotente! Ve Španělsku útočí na kouče | iSport.cz

Barcelona měla ve středu večer dva cíle. Přiblížit se postupu ze skupiny Ligy mistrů a zapomenout na víkendový trapný výkon a porážku 1:3 v Levante.

„Nedosáhla ani jednoho, ani druhého,“ píše komentátor serveru sport.es, který se specializuje na dění okolo fotbalové Barcelony „Dokázala získat pouze bod. Ano, díky tomu vede skupinu, ale neúspěšně se snaží rozhýbat svou hru. Barca je smutně impotentní, hrála svůj nejhorší zápas sezony na Camp Nou proti statečnější, živější a taktiky mnohem lépe fungující Slavii,“ píše se na známém katalánském serveru.

Kde je příčina trápení slavného velkoklubu? La Marca se ve své analýze nazvané „Valverde ztrácí kredit,“ ohlíží i na trenéra. Po dvou letech pod jeho vedením „vypadá Barcelona jako tým bez duše, který doufá, že ho zachrání brilantní Lionel Messi.“ Ale to nejde vždy.

„Slavia má skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrála zápas s námi. Podává výborné výkony. Je dobře, že se dostala do Ligy mistrů. Vnesla do ní svěžest a komplikuje nám život. Sice jsme přišli o body, ale tým s touhle chutí do hry a nasazením musím ocenit,“ pochválil pražský tým trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Jenže příznivci Barcelony hledají chybu spíše v něm. Během pár minut po zápase přibyly jen na Twitteru tisíce zmínek trenéra, většinou ve smyslu „Valverde ven.“

Katalánský deník Sport připomněl předzápasový výrok trenéra Trpišovského, že se kvůli opatřením způsobeným přítomností španělského krále musel v hotelu při kontrole svléknout téměř do naha. "Pomstil se tím, že svléknul do naha Barcelonu. Dvě linie hráčů blízko u sebe a daleko od branky byly dost, aby mohl říct (trenérovi Barcelony) Valverdemu: 'Jsi na tahu!'," píše list.

El País označil Slavii za optimistický tým. "Je na poslední místě skupiny, ale doma i venku hraje, jako kdyby už byla jistým postupujícím ze skupiny. Do zápasu jde bez pochyb a obav. Je to jednoduše optimistický tým, který těší, když ho srovnávají s Liverpoolem," uvádí s odkazem na podobnosti Trpišovského stylu s taktikou kouče vítěze Ligy mistrů Kloppa.

Marca ve svém hodnocení označila za nejlepšího hráče utkání Koláře. Jeho výkonu si všimly i další listy. "Proti Slavii chyběl gól Messiho, hlavní postavou byl Kolář," napsal El País. Upozornil, že Barcelona vyšla na svém hřišti gólově naprázdno po 48 duelech, naposledy ji "vynulovalo" v předminulé sezoně loni v únoru Getafe (0:0).

Podle La Marcy katalánská mašina nefunguje v útoku „Ousmane Dembélé ani Antoine Griezmann neprokázali, že jsou schopní na hřišti podpořit Messiho. A to oba stáli přes 120 milionů eur. Jen 16letý Ansu Fati prokázal, že může s barcelonským kapitánem koexistovat.“

„Barcelona hraje jako tým v krizi,“ všiml si pro sport.es slavný trenér Arséne Wenger. „Její hra na posledních metrech je příliš pomalá, bez dynamiky, příliš individualistická, laxní,“ nebral si servítky bývalý kouč Arsenalu.

Katalánci sice vedou skupinu v Lize mistrů i domácí soutěž. „Ale ne vlastní zásluhou. Jedinou útěchou je, že soupeři jsou na tom buď stejně, nebo jsou ještě horší. Sen o titulech se zdá být jako nedosažitelný,“ varuje komentář sport.es.

V Champions League navíc budou Messi a spol. hájit postup proti silným protivníkům – Interu Milán a Borussii Dortmund, proti německému klubu bude chybět vykartovaný Gerard Piqué, nejisté jsou i starty zraněného Jordiho Alby.