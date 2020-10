Že chtějí Malík a spol. v čele asociace očistit český fotbal? Směšné!

KOMENTÁŘ PAVLA HARTMANA | Dvacet osob v čele s místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem obviněno ze systematické manipulace s výsledky zápasů. Tedy z vraždy fotbalu, neboť jde o kolektivní hru založenou na férovém sportovním zápolení. Dost na to, aby se český fotbal konečně v pudu vlastní sebezáchovy rozhoupal k radikální očistě. Místo toho však, bohužel, naplňuje prognózy, že sám není schopen se vyléčit a zreformovat. Naposledy to potvrdilo jednání výkonného výboru FAČR, prvního po vypuknutí dalšího obřího skandálu v tuzemském fotbale. A že už jich bylo.

Tenhle výkonný výbor, který si roky nevšiml mafiánských praktik napříč soutěží, chce nyní provádět audity a protikorupční opatření? Směšné.

Ale nic jiného se vážně nedalo čekat. Většina české fotbalové rodiny má máslo na hlavě. Neumí si představit, že by mohla žít v běžném světě, kde o postupech a sestupech rozhodují vášeň, schopnosti, srdce, vůle, jednota a ne korupce či vazby na bezpáteřní šíbry.

A také žije v obavách, aby na ní něco neprasklo. Nikdo z tohoto spektra si není jistý, zda právě i jeho jméno nefiguruje v policejních odposleších nebo v Berbrově databázi kompromateriálů. Jinak by byl Náčelník už dávno z fotbalu vyobcován.

Ostrůvek reformátorů zase marně hledá charismatického lídra dosud odtrženého od provařeného fotbalového prostředí, nevydíratelného a prověřeného krizového manažera s vhledem do fotbalu, který by rozjel nekompromisní očistu. Bývalý internacionálové jsou v tomhle ohledu slepou cestou, což demonstroval v roli prvního muže fotbalu Ivan Hašek.

Rozjet a dotáhnou do konce zpřetrhání mafiánské pavučiny a navrácení klubům, hráčům, trenérům důvěry v to, že se změní nakloněná rovina v rovinu, je náročný úkol pro silnou, charismatickou a odborně zdatnou osobnost. Ta se navíc musí smířit s osobní obětí, neboť na druhé straně má soupeře, který se před ničím nezastaví a slova morálka, svědomí, spravedlnost neřeší. Anebo si ji vykládá po svém.

Ovšem neříkejme si, že by fotbal takového vůdce nenašel. Musí se jen chtít. Ale chce to vůbec fotbal? Mnohá fakta nasvědčují tomu, že nikoli. Nicméně hezky popořádku.

Na čem Berbr postavil živnost? Na tom, že se nikomu nechtělo do vedení okresních svazů. Takže zajistil zvolení svým rozhodčím. Pak postoupil do krajů a nakonec mohl s klidem zvolat, že nikdo se bez něj nedostane do křesla prvního muže českého fotbalu, protože valné hromady umí. Ano, uměl je. V sále měl majoritní většinu jemu zavázaných delegátů, jejichž klubům předtím sudí pomohli k postupům nebo Náčelník jim prostřednictvím vytvořené vlastní rozhodcovské sítě pomohl k dotacím. Tedy k penězům ze státní kasy.

Malí byl Berbrovým kandidátem

Takhle se dostal na předsednické křeslo Miroslav Pelta. Navzdory tomu, že jeho výrok o cinklém jaru byl jedním ze symbolů obřího korupčního skandálu, ve kterém rozhodčím připlouvali kapříci za to, že ovlivnili výsledek utkání na zakázku.

Myšlení fotbalového hnutí už bylo tak zdegenerované, že Peltu zvolilo do čela českého fotbalu i opětovně. Bez ohledu na to, že šéfuje i ligovému Jablonci. Kdo by si v téhle džungli lámal hlavu se střetem zájmů.

Ale nevztahujme to jen na fotbalovou komunitu. Vždyť stejný Miroslav Pelta se stejným CV byl hladce zvolen místopředsedou Českého olympijského výboru pro sport. Instituce, která je považována za garanta fair-play a jiných morálních hodnot, otevřela dveře do vedení nedůvěryhodného bafuňáře. Ale všichni se přitom tvářili vznešeně. Jak se to vyvinulo? Pelta rezignoval poté, co byl obviněn z manipulace se státními dotacemi do sportu a nyní je s ním (a nejen s ním) v plném proudu soudní proces.

I Martin Malík byl Berbrovým kandidátem. Proč? To ukazuje současná kauza. Je úplně lhostejné, jestli té špíně dělal vědomou či nevědomou clonu. Správně nastavený a schopný manažer tohle nemůže dopustit za žádných okolností. Pokud ano, nezbývá než odejít. Okamžitě! I s výkonným výborem, jehož většina dala berbrovské klice zelenou k systematickému ničení fotbalu.

Malík a spol. však naopak nyní hodlají spustit fotbalovou očistu.

Jak je to možné? Protože české prostředí je nemocné. Aby ne, když denně polyká důkazy o tom, že šméčka patří do všedního života, protože přece všichni kradou. Že z veřejných funkcí se neodstupuje, ani když jste opakovaně usvědčen ze lží a nedodržování pravidel. Že morálky se drží jen neschopní ňoumové, do kterých ti všehoschopní kdykoli cvrknou, veřejně je zesměšní a navrch se jim dostane od mnoha lidí zpětné vazby v podobě výkřiku: „To je borec!“

Tenhle model chování se promítá i do aktuální gigantické fotbalové kauzy.

Amatérské kluby se masivně nebouří a nežádají okamžitou demisi vedení FAČR a co nejrychlejší svolání mimořádné valné hromady.

Český fotbal si nezaslouží být oblbován

Profesionální kluby neřeknou jednotně: Je na čase dát starým pořádkům vale a udělat z fotbalu zpátky férový sport. Naplno to řekly (a už několikrát v minulosti) ústy šéfa Pavla Šedlbauera pouze Teplice. Proč ne i všichni ostatní? Že by ze strachu, aby se neprovalilo, že i oni nasedly do Berbrova ďábelského vlaku?

Kdo si myslí, že rozhodčí kočírovali utkání podle předem zadaných notiček pouze ve druhé a třetí lize, nechť se třeba podívá na záznam baráže o sestup z první ligy z minulého ročníku. Nebo ať se mrkne na zářezy vůči Berbrově partě otevřeně vystupujících Teplic. Je nehorázné, co si mohli sudí pod dohledem Jozefa Chovance, šéfa komise rozhodčích, dovolit.

Hromadně by se museli ozvat sponzoři, že dál už nikdo nebude vraždit fotbal za jejich peníze. Jenže oni se zmohli jen na pípnutí, že jejich trpělivost není bezmezná.

A pak je tu stát, největší sponzor českého fotbalu, který ho ročně dotuje více než půl miliardou korun. Kdyby bouchnul do stolu a důrazně dal najevo, že dokud si fotbal neudělá pořádek, nedá do něj ani korunu, lepší fotbalové časy by odstartovaly co nevidět.

Nic z toho se zatím nestalo.

A tak mohou ti, kdo svým netečným chováním Berbrovu trestnou činnost vědomě či nevědomě podporovali, najednou bojovat za ozdravění fotbalu. Dělají to tak, že Romana Berbra dosud ponechali v představenstvu STES, marketingové společnosti FAČR, přes kterou se točí miliony. Kdy tam skončí? „Mělo by se tím zabývat představenstvo STES na nadcházejícím jednání. Na základě tohoto by mělo předložit výsledek výkonnému výboru. Bavíme se o horizontu jednoho měsíce,“ konstatoval Jan Pauly, generální sekretář FAČR, nástupce Rudolfa Řepky, který odešel z tohoto místa i kvůli nesouhlasu s Berbrovými praktikami. Generálním ředitelem STES je Martin Malík.

Český fotbal si nezaslouží být nadále takhle ovládán a oblbován. Potíž je v tom, že po změně zatím není silná poptávka. Shora, ani zespoda. Převládá strach z Berbrovy paměti a policejních spisů.

Dokud se to nezmění, bude fotbal dál sadomasochisticky pracovat na svém zničení. Ostatně jak dopadla minulá úplatkářská kauza? Ivan Horník to odskákal za všechny a karavana mohla jet dál. A panečku, jak po Berbrových kolejích frčela!

Jen aby Roman Berbr až vyleze z vazby, po vzoru Miroslava Pelty nezvolal - už jsem si to odpracoval – a nevyhlásil kandidaturu na předsedu FAČR. V českých kulisách to vyloučit nelze.

Kéž bych se mýlil.

