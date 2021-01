Čermus, doleva! Horváthův nefér řev u penalty je důkazem českého smrádku

Vyšumělo to, ale vyšumět by to rozhodně nemělo. Naopak, měl by z toho být velký humbuk, aby se tak skandální čin už neopakoval. Podobné hrubé nesportovní chování trenéra totiž do civilizovaného prostředí, a nejen ve fotbale, absolutně nepatří. Co konkrétně se přihodilo?

Pavel Horváth, coby kouč Příbrami, zakřičel před pokutovým kopem Plzně v závěru nedělního duelu z plných plic na exekutora Aleše Čermáka: „Čermus (případně Červus), slyšíš mě? Čermus, počkej! Doleva! Doleva!“

Pak už byl slyšet od něj a jeho kumpánů na příbramské lavičce pouze radostný výkřik: „Jóóó!“ Jako reakce na neproměněný pokutový kop.

Dokládá to televizní záznam, který i s přesným přepisem Horváthových slov odvysílala televize Nova v hlavní nedělní zpravodajské relaci.

Legrácky a švejkoviny jsou součástí osobnosti Pavla Horvátha, jenže v tomhle případě hodně přestřelil. Záměrně znervózňovat soupeře, aby netrefil z penaltového puntíku bránu, anebo trefil brankáře či tyč, je krajně neférové a slabošské. Dvojnásob od kouče.

Každý trenér je vychovatelem a strážcem základních hodnot, jakými jsou v životě mimo jiné fair-play a férovost. Trenér musí být jejich pečlivým ochráncem. Musí být osobním příkladem pro ostatní. Musí tedy chtít vyhrát bez pomocí podpásovek a musí k tomu vést hráče, spolupracovníky i fanoušky.

Čermákova penalta. Jako Beckham? V Německu to napadali, řekl Šmicer

Jürgenu Kloppovi to nikdo nemusí vysvětlovat. Když Liverpool dostal v duelu s Chelsea možnost hry v přesile kvůli vyloučení, což jeho asistenti hlasitě oslavovali, uzemnil je okamžitě řečnickou otázkou: „Zbláznili jste se?“

Kdyby to neudělal, udělala by to za něj Premier League. Jakmile by nesportovní výlevy přehlížela, nebyla by nejlepší a nejsledovanější fotbalovou ligou na světě. Ztratila by punc férové soutěže, ve které sice jde o astronomické peníze (mnohonásobně vyšší než ve FORTUNA:LIZE), ale rivalové k sobě neztrácejí respekt. Vědí, že jinak by byli sami proti sobě. Jakákoli výhra s přispěním unfair praktik se totiž dříve nebo později vrátí jako bumerang. Z takto infikované půdy nelze sklízet dlouhodobé a na zdravých pilířích postavené úspěchy.

Proto by neměl být čin Pavla Horvátha odbyt poznámkou: „No, jo, to je prostě Horvi. A vždyť zase tak nic špatného neudělal. Prostě jen použil malé šméčko.“

NE!

Tohle české šméčko je absolutně za hranou. A pokud se má český fotbal začít přibližovat mezinárodnímu standardu na trávníku i mimo ně, měl by trenér Pavel Horváth nést následky. Jaké? Od toho je disciplinární komise a její paragrafy.

Zároveň by neměli zůstat bez trestu rozhodčí, kteří nesportovní gesto nepotrestali hned v Příbrami. Čtvrtý sudí nejspíš neupozornil hlavního arbitra na Horváthovo extempore a vše se obešlo bez červené karty a vykázání na tribunu.

Příbram - Plzeň: Čermáka rozhodil drn! Při penaltě totálně minul bránu

Pokud takhle nefungovala spolupráce sudích, měla by komise rozhodčích dotyčné postavit mimo službu. Aby si uvědomili, že profesionální sudí nesmí nefér chování dělat kompars, ale mají ho nemilosrdně potírat. Nový šéf rozhodčích z Portugalska přece přišel do Česka pomoci vyčistit chlév zaneřáděný korupcí a nelegálními sázkami, na kterém se s Berbrem podílela netečností a tolerancí, až na pár světlých výjimek, celá tuzemská fotbalová rodina.

Zatím to však vypadá, že si dál budeme žít v českém fotbalovém smrádku, neboť je opět ticho po pěšině.

Buď to lídrům českého fotbalu vyhovuje. I když navenek volají se šlechtickým výrazem ve tváři po radikální očistě zkaženého prostředí a obnově důvěryhodnosti.

Nebo je to pro ně prkotina.

Obojí je smutné.