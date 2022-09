Schick volá po vysokém presinku. Ale zapomněl, že s ním se nedá hrát

KOMENTÁŘ PAVLA HARTMANA | Patrik Schick si po utkání s Portugalskem povzdechl: „Nemuseli jsme hrát až tak defenzivně.“ Je to názor, na který má právo. Ale slušelo by se, kdyby si nejdříve zametl před vlastním prahem. S tímto Schickem na hrotu útoku se nedá hrát bezpečný vysoký presink. Takže kdyby Češi chtěli proti Ronaldovi a spol. napadat hodně nahoře, musel by kouč Šilhavý kanonýra z Leverkusenu vynechat ze sestavy.