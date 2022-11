Ronaldo pálí do mladých hráčů, ocenil jediného. Strhli ho z Old Trafford?

Přístup a profesionalita klubových talentů? Podle CR7 je na Old Trafford v tomto ohledu co zlepšovat.

„Nemyslím, že by mladí nerespektovali starší a zkušenější hráče, ale žijí v jiné době. Jejich mentalita není stejná. Nemluvím teď jen o United, ale o všech týmech ve všech ligách na světě,“ začal Ronaldo svou myšlenku.

Podle něj současnou mladou generací rozptylují technologie a další novinky, které s sebou přináší moderní svět. „Mají věci jednodušší než my, všechno je pro ně snadné, nemusí trpět,“ pokračoval pětinásobný držitel Zlatého míče.

„Je škoda, že nekopírují to, co děláte vy, když mají před očima dobrý příklad. Je to pro mě zvláštní, v osmnácti devatenácti letech jsem vždycky díval na Van Nistelrooye, Ferdinanda, Keana, Giggse... A to je důvod, proč mám takový úspěch a dlouhověkost. Starám se o své tělo i hlavu, protože jsem se učil od těchto kluků,“ líčil Ronaldo.

Z aktuálního kádru United vypíchl krajana Dioga Dalota. „Je mladý, ale velmi profesionální. Nepochybuji, že bude fotbal hrát dlouho,“ ocenil přístup třiadvacetiletého obránce.

Navzdory ostré kritice klubu i kontroverznímu chování, kdy například odmítl jít na hřiště na pár minut jako střídající, Ronaldo trvá na tom, že pro mladé hráče zůstává dobrým vzorem.

„Nejsem typ, který by dával rady, raději jdu příkladem. Protože jsem dobrý příklad. Jsem na stadionu každé ráno a dělám stejné věci. Jsem asi první, kdo přijde a poslední, kdo odchází. Myslím, že detaily mluví za vše,“ popsal v rozhovoru.

Aktuálně se s Portugalskem chystá na šampionát v Kataru, středeční trénink vynechal kvůli žaludečním problémům. Stoprocentně se ale koncentruje reprezentační úspěch. Co bude po mistrovství na klubové scéně? To je zatím nezodpovězená otázka.

V britských médiích se objevují informace, že v Manchesteru by byli nejradši, aby se Ronaldo už do klubu vůbec nevracel. Nálada v kabině by totiž asi nebyla ideální…

Na sociálních sítích rezonovalo také video, na kterém z Old Trafford mizí obří malba s Portugalcovou podobiznou. Jasný vzkaz klubu, že Ronaldo už v United nemá místo? Podle Sky Sports zatím ne, stadion jen dostal nový vzhled kvůli víkendovému utkání v ragby.