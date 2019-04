Mládežnické soutěže v Česku: Bum, náraz o zeď vpravo. Bum, náraz vlevo | iSport.cz

V principu je samozřejmě v pořádku, že extraliga juniorů potřebuje ubrat počet týmů. Jenže sdělit všem pár týdnů před koncem soutěže, že je všechno jinak, než zněla původní domluva? A ještě prostřednictvím pár řádků v tiskové zprávě? Pardon, ostuda jak hrom a absence koncepce na třetí. Jak kdybyste jeli vlakem z Prahy do Brna a v Pardubicích za vámi přišel průvodčí, že sice máte platnou jízdenku, jenže nemáte na ruce zlatý prsten. Právě teď mu přišla SMS zpráva, že kdo ho nemá, musí vystupovat. Sorry, vystupujete. Pitomost? Jistě.

I když nepřekvapí. Stačí, když se podíváte na poslední dvě sezony, jak se k juniorské soutěži přistupuje. Nejdřív ji mělo hrát 18 týmů a v žádném případě se nemělo sestupovat. Pak se už takhle šíleně vysoké číslo roztáhlo na 24 s tím, že má být extraliga otevřená a bude se z ní sestupovat. No a v únoru se výkonný výbor zase rozhodl, že by mělo hrát soutěž 17 týmů a nikdo by neměl postupovat a sestupovat. Bum, náraz o zeď vlevo. Bum, náraz o zeď vpravo. Asi tak nějak to vypadá v praxi.

Průšvih v českém hokeji je, že se stále jede na osobní zájmy, nemyslí se tolik na sport samotný, spíš na vztahy, kontakty, jak a komu neublížit, protože budeme od něj zase potřebovat jednou nějakou pomoc. A tudy vede jen jediná cesta. Ke dnu.

Přitom by Česku slušela juniorská extraliga s maximálně 12 týmy, klidně by elitní smečka mohla být i desetičlenná. Jen ať je tam kvalita co nejvíc nahuštěná, ať hráči odehrají 60 těžkých zápasů do roka. Kolik jich hráli teď? Půlku? Sotva. Jedině vysoce konkurenční prostředí vás nutí pracovat víc. Když není konkurence, není kvalita, to je jednoduchý mustr.

Bojíme se o to, že by sestoupila Jihlava z juniorské extraligy? Nebo Olomouc? Proboha, proč? Když bude mít kvalitní tým, zase se vrátí zpátky. V případě, že by v elitní soutěži hrálo 12 týmů, v 1. lize maximálně 14, čemu by to uškodilo? Rovní by hráli víc s rovnými.

Hokejové soutěže mládeže potřebují reformu, třeba i z toho pohledu, aby v nich mohli hrát starší hráči, tím byste drželi v juniorce kvalitu a sílu. Stejně mluví i trenéři mládeže, ti, kteří se v prostředí pohybují. Jen je mínus, že je nikdo neposlouchá. Klíčové je vystavět pyramidu, kdy na její špičku dojdou ti úplně nekvalitnější a extraligu juniorů budou hrát jen opravdu nejlepší. V téhle chvíli je špička pyramidy pořádně placatá se 24 týmy v juniorce a bude i s 19 celky. Až byste řekli, že z trojúhelníku, kde kvalita je jasně nahoře, vznikl takový parádní český čtverec, kde kvalita… Počkat, kde vlastně je?

Řez je potřeba daleko větší, kamarád, nekamarád, akademie, neakadamie.

Ale zásadní věc: Všechno musí přijít po velké, věcné a rychlé diskuzi, kdy dáte dopředu jasná pravidla a všechno neskončí jen jednou tiskovou zprávou s pořadovým číslem.

Když ne? Budete za blbce a stovky otázek stejně nezmizí.