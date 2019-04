Manažer Vsetína Tesařík kritizuje hokejový svaz: Nemá koncepci | iSport.cz

Jak vy sám vnímáte komunikaci hokejového svazu směrem ke klubům?

„Prakticky žádná není. Když se něco stane, dozvíme se to většinou v tiskové zprávě. Svaz rozeslal, že je automatický postup z první ligy a sestup z extraligy, do jedné věty se schovalo, že se ruší juniorky. Komunikace tam opravdu není moc dobrá.“

Nikdo se s kluby nebavil, prostě rozhodl. Byla to pro vás rána?

„Celý můj život je spojený s hokejem. Skončila mi kariéra, říkal si, co budu dělat. Postupně jsem vklouzl do vsetínského vedení a naplňuje mě to. Jsem Vsetíňák a udělal bych pro něj všechno. Ale když vidíte, co se děje… Svaz nemá žádnou koncepci. Když jdu za sponzory a sháním peníze, musím jim moji vizi představit, říct, jak chceme dosáhnout určitých věcí a kolikrát nám dávají peníze vyloženě jen na mládež. Kdybychom fungovali jak na svazu, jsme pořád ve druhé lize.“

Chápu správně, že se nechcete držet v juniorské extralize za každou cenu a sami hlasujete pro zúžení, jen je potřeba dopředu nastavit jasné podmínky?

„Přesně tak. Poslední tři roky chodím na mládežnické hokeje a víte, co vám řeknu? Vidím tam hokejisty, kteří by za nás nejvyšší soutěž prostě nehráli. Sám jsem byl proto, aby se liga zúžila, ať klidně sestupuje třeba osm týmů, proč ne. Ale potřebujete podmínky dát jasně dopředu. A taky ať pak víme, že hrajeme dobrou a kvalitní první ligu, že je jasně nastavená výkonnostní pyramida. Od stolu se řeklo, že první liga bude mít čtrnáct týmů. Vždyť ale na svazu netuší, kdo to bude hrát.“

Juniorskou extraligu mají mít jen svazové akademie, plus Olomouc. Vážně jsou akademie o tolik před vámi?

„Byli jsme u prezidenta Českého hokeje pana Krále, kde nám sami říkali, jak ví, že některé akademie nepracují tak, jak by měly. Jsou připraveni akademii odebírat. Kolikrát se nás taky ptali, proč jsme si o ni nepožádali taky. Jenže o ni můžete žádat jenom ve chvíli, kdy máte extraligu juniorů, do té doby nemůžete. Mohli jsme o ni tak žádat až před touto sezonou.“

Nebylo by rozumnější mít třeba čtyři, maximálně pět akademií, kde se hokej opravdu bude dělat pořádně, ve vysoce konkurenčním prostředí?

„Klidně ať máte něco v Praze, v Liberci, na východě Čech, dvě na Moravě. My budeme vědět, že vychováváme hráče pro akademie, kde to dává smysl.“

Bojíte se kvůli všem možným kotrmelcům u mládeže o budoucnost českého hokeje?

„Jsem optimista, protože vidím, jak hokej děláme na Vsetíně. My tam v hale i spíme. Byl bych rád, aby se z velkých klubů jeli podívat, jak to chodí u nás v menších. Musíte jet na krev, rodiny vám doma nadávají, ale jinak to nejde.“