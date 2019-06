Varaďa se u dvacítky přetrhne. Ale co když to nebude stačit? | iSport.cz

Přitom přání prezidenta svazu Tomáše Krále se přesně kolem dané teze točilo. Chtěl, aby juniorku vedl trenér na plný úvazek. Jenže z toho sešlo. Realizační tým navíc zůstal úplně stejný jako v minulém roce, nerozšířil se.

Možná namítnete, že se trenér juniorky, který jinak nemá do čeho moc píchnout, většinu roku nudí. Není to pravda. Není sice na ledě, ale má časovou kapacitu, aby viděl stovky zápasů, jezdil na utkání osobně, bavil se se skauty, s ostatními trenéry, s hráči. Dokonale poznal každého potenciálního uchazeče o reprezentační dres. Vím, že to Václav Varaďa bude dělat taky. Jenže mám pocit, že bez toho, aby okrádal svůj Třinec, nikdy neudělá tolik mravenčí práce, jako kdyby měl na triku jenom reprezentaci.

A on ho neokrade, spíš věřím, že bude spát čtyři hodiny místo sedmi. Jenže stále to může být handicap.

Není to „jeho“ ročník jako byl ten s Martinem Nečasem a spol., zná ho, ale ne dokonale, nepracuje s ním tři roky jako s kategorií s koncovým datem narození 1999. Navíc mezi skupinou hráčů 17-19 let to pořád může být tak, že o kom prakticky nevíte teď, za tři měsíce může být výkonnostně jinde. Vyletí v prosinci.

Nemyslím tím úchvatné sumy gólů a nahrávek, ale najednou se někdo díky velké práci zlepší v bruslení, nebo hlava přepne na jiný mód, hráč si začne věřit a začne hrát jiný hokej, lepší. Co když se někde zjeví nějaký nový Šimon Jelínek a propadne sítem, protože ho trenéři uvidí pětkrát, ne patnáctkrát? To je riziko daného modelu. Navíc video je vždycky fajn, ale nic nenahradí, když utkání sledujete živě.

Nový dohled nad reprezentačními trenérskými štáby převzal Filip Pešán, má vlastně logiku, že věří Varaďovým schopnostem. V posledním finále extraligy ho třinecký kouč dokázal trumfnout, na poslední sérii sezony vyladil svoje vojsko lépe než on. Na bývalém ostrém chlapíkovi z NHL něco je, i když třeba poslední MS do 20 let nevyšlo úchvatně, spíš jen průměrně, jak jsme si postupně za poslední roky zvykli, tedy nějaká skupina, pak čtvrtfinále a konec. Když se s mladými hráči bavíte, nikdo neohrnuje nos, všichni ho berou, mají k němu respekt.

Jenže stejně mi přijde jako chyba, že Pešán Varaďovi nenacpal ještě jednoho člověka do týmu. Ať už sebe (generální manažer prostě není trenér, i když s ním můžete konzultovat všechno, jeho role je jiná), případně Davida Bruka, který je sice taky naplno zaháčkován v klubu, když vede svazový projekt v Litoměřicích, ale právě s ním tenhle ročník dokázal jít do finále Hlinkova memoriálu a na MS18 skončil čtvrtý, nebo někoho úplně jiného.

Václav Varaďa dá své práci všechno. Ale mohl mít třeba i díky jednomu kolegovi navíc silnější oponenturu, nebo větší rozhled. Je to možná detail, ale ty právě rozhodují, jestli projdete přes čtvrtfinále, nebo ne.