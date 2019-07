Velké nákupy hokejové Sparty? Taky souhra okolností, jde jí karta | iSport.cz

Jak se to vezme. Hledejte v tom kombinace několika faktorů. V první řadě jde o peníze. Evidentní je, že v klubu jich po vstupu investiční skupiny Kaprain není málo, to je zásadní zpráva. I kdyby v kancelářích seděli šéfové s největším charismatem světa, jen pro hezké řeči, slovo chlapa a poctivé oči dobrý hráč nepřijde. Ton s Hlinkou tak mají dobrou výchozí pozici, mohou nabídnout jinou image než vládu (někdy) prchlivého Petra Břízy. Ale hlavně hráči slyší na jistotu, silné zázemí, stabilní prostředí, které je dobře zajištěné.

Jenže pozor, prostředky na posily byly i v minulé sezoně. Navíc se proslýchá, že suma určená pro vylepšení kádru, nebyla vyždímána do maxima. Na řadě je tak další bod. Na příchody luxusního extraligového zboží se ideálně trefila doba. Království dluhů jménem Slovan Bratislava vybouchlo, takže pro Čechy ubylo pracovních míst v KHL.

Michal Řepík lukrativní zahraniční štaci neměl. Angažmá venku nesehnal ani Marek Kvapil, který se zrovna rozešel v poněkud kyselejší atmosféře s Libercem. Adam Polášek venku zatím nic nesehnal. Před rokem taková situace na trhu nebyla. Najednou hraje Sparta karetní hru „Prší“ a daří se jí. Z balíčku si bere sedmičky a sází na stůl jednu za druhou. Pod Břízovou vládou spíš lízala. Měla plnou ruku a nic moc z toho.

Ton o proměně i hvězdných nákupech Sparty. Co prozradil o Irglovi?

To, že Sparta prostředky měla i dřív, jen nedokázala najít vhodné zboží, bylo minulé roky vidět. Vlastně nikoho ani moc nepálilo, že jen na tribuně vysedávají Richard Jarůšek nebo Tomáš Voráček, hráči s reprezentační minulostí. Kádr bobtnal. Ve třetí lajně jezdili borci s platem, který se jinde inkasuje první brázdě. Na jaře 2017 před play off dorazil třeba drahý omyl jménem Arturs Kulda, taky brankář Ján Laco měl na extraligové poměry silně nadstandardní gáži. Ani jeden výrazně nepomohl. Teď máte pocit, že se tým nafukuje hlavně do kvality.

Je potřeba tedy vidět, že dobrou práci udělalo pro své nástupce nevědomky i staré sportovní vedení Michala Broše. Ještě před mistrovstvím světa se domluvilo s Matúšem Sukelem, po šampionátu, kde třiadvacetiletý centr zanechal skvělý dojem, by ho Sparta lovila už za jiných podmínek a kdo ví, jestli by uspěla. Vyšel i další příchod kreativního centra Vladimíra Růžičky.

Když se podíváte na Spartu teď, ubylo pracantů a hráčů, kteří měli možná velkou vůli, ale chyběla jim hokejová kvalita. Teď je Sparta víc napumpovaná dovednostmi. Na papíře se tváří daleko zajímavější než před rokem touhle dobou. Nadupaná sestava nemůže mít jiné ambice než finále, tohle není soupiska, která má hlavně zrát. Vidíte tým, který má sílu uspět hned. Navíc pořád ještě není hotovo, stále je ve hře příchod Marka Hrbase do obrany. K tomu ve vzduchu poletuje zbožné přání stylu, co kdyby se Martin Réway vážně rozpomněl na to, co uměl na ledě.

Když Sparta vypadla v předkole s Vítkovicemi, trenér Uwe Krupp mluvil o mladém týmu, který zkrátka nemá zkušenosti. Nejde říct, že by jeho soubor byl partou totálních zelenáčů, ale v celkově starší extralize, Sparta opravdu mezi nejmladší patřila. Možná to byl jeden z problémů. Možná to byl důvod, proč nedokázala prakticky nikdy soupeře přehrát, většinou nahazovala puky a hodně výher šlo výhradně za brankářem Matějem Machovským.

Jestli byly potíže jinde? Nový ročník stoprocentně ukáže. Uwe Krupp dostává do rukou hodně silný materiál. V tuhle chvíli už žádné „nahoď – bum – prásk – zpátky“ jeho tým hrát nemůže. Vypadá to na jeden z největších taháků extraligy, jaké Krupp připraví pro Kvapila, Řepíka, Sukela, uzdraveného Říčku, Pecha a spol. noty.