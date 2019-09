Anomálie hokejové Sparty. Nezkušený tým měl lepší start než ten s hvězdami | iSport.cz

Zajímavé je, když se podíváte, jak stejným úsekem prošla Sparta před rokem a teď. I když Uwe Krupp v sezoně často opakoval, jak moc má mladý tým (byla to pravda), tak nezkušený soubor bral sezonu zpátky v úvodních pěti duelech plný bodový stav dvakrát. Ten současný, daleko zkušenější, jednou.

Nezkušený vyhrál celkově třikrát, měl 10 bodů a fantasticky vypadal brankář Matěj Machovský. Zkušený dokázal ztratit i náskok 6:2 v Liberci, Matěj Machovský je pod dekou a tým na šesti bodech. Nezkušený dal sice o šest gólů méně, ale zkušený jich o čtrnáct víc dostal, to je zásadní rozdíl.

Stačí, když kolem sparťanské kabiny projdete na vzdálenost několika metrů a všimnete si napětí. Tenhle tým přeci měl být lepší. A není. Uwe Krupp třeba v Hradci dost přesně pojmenoval příčiny, udeřil na zoufalé chyby v defenzivě, což je děsivý problém už od prvního kola.

Na druhou stranu, tenhle soubor s nakoupenými hvězdami by si zkrátka s nějakými třemi krátery v defenzivě měl umět poradit. Od současné Sparty čekáte něco, co předvedla v prvním kole. Dostane šest gólů? Má být schopna dát sedm. A ne, opravdu se teď nehodí říkat cokoliv o tom, že chybí Marek Kvapil. Pokud pouštíte do hry Michala Řepíka, Lukáše Pecha, Lukáše Rouska, Matúše Sukeľa, Vladimíra Růžičku, Miroslava Formana nebo Jana Buchteleho, čeká se hodně.

V tuhle chvíli začíná Spartu obcházet mírná nervozita, desáté místo, byť s minimální ztrátou na vyšší příčky, to je pozice, kde klub trůnit nechce. Cokoliv mimo první trojku je zklamání, mimo první pětku výbuch. S každou další porážkou díra poroste. Avšak tohle v klubu za poslední roky znají docela důvěrně... I když současní lidé ne, to spíš zdi kanceláří pamatují zpocená čela a orosené dlaně z bídných let.

Vlastně ale nechybí moc, aby se nervozita začala měnit v paniku. Minulou neděli klub nakousl svoji sérii šesti zápasů na hřištích soupeřů. Doma se ukáže až 15. října. Co se týká výher, neudělala Sparta na cizím hřišti zatím ani čárku. Pokud by bilance neměla skončit, dá se to brát jako velký test trpělivosti nového vedení. Kdy do týmu řízne? Kdo eventuelně vydá první pokyn? Sportovní manažer Petr Ton? Generální manažerka Barboba Snopková Haberová? A co by asi udělali?

Pozice Uwe Kruppa už není zdaleka tak silná, jako když před rokem přišel z Německa. Ovšem daleko větší věci se čekají i od individualit typu Matěje Machovského nebo Adama Poláška.