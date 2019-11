Je na dně extraligy těžko? Kluby, připravte se, bude ještě hůř | iSport.cz

Půlka sezony se blíží a skupina namočená do maléru se pomalu odděluje. • ČTK

Když se díváte na extraligový suterén, je zle. A bude ještě hůř. Ještě nikdy se hráči nedostali pod totální stres, který se blíží. Blbá sezona? Vždycky tam byla ještě ruční brzda. Zoufalá šance v podobě baráže. Teď se o nic neopřete. Poslední má padáka. Nashle a zavřete za sebou. Půlka sezony se blíží a skupina namočená do maléru se pomalu odděluje.

Velké napětí u týmů, které se hned od začátku sesunuly dolů, už bylo párkrát cítit. Jen si vzpomeňte na velkou paniku v Pardubicích, kde se po pár kolech hrozilo pokutami, vyřazoval kapitán z mužstva, nakonec i vyhazoval trenér Ladislav Lubina. Do toho se mění kádr a nic. Pořád dno. Zlín? Taky se měnilo obsazení lavičky, připočítejte amatérské oznamování posil, které nepřišly. Rovněž patří dolů. Zoufalé kluby dělají zoufalé věci. Na extraligovém ocase trůní i Litvínov, který urputně shání nového trenéra, ale do teď nikoho nelapil. Po finanční stránce jde o velmi stabilní organizaci. A ne a ne se zvednout.

Existuje jediná cesta, jak vybruslit z maléru. Rychle najet na šňůru, nejde o to vyhrát, ale vyhrávat aspoň během nějaké doby, což se povedlo Kladnu. Rytíři plus Olomouc nemusí být aktuálně v totálních obavách (ano, pořád se to může rychle změnit). Zato zbytek pod nimi, hlavně Litvínov s Pardubicemi, dýchá přes igelitový pytlík.

Hodně bídnou pozici drží Dynamo, které mělo období, kdy dovedlo porazit Liberec nebo Třinec. Jenže s konkurenty kolem sebe ztrácí. To pak ve výsledku nemáte mínus tři body, ale mínus čtyři, protože můžete zapomenout, že při bodové shodě na tom budete lépe.

Když si uvědomíte, co všechno od začátku sezony Pardubice zkusily, moc tahů už nezbývá. Tým se trápí, na ledě vidíte, jak každý nevydařený zápas vysává sebevědomí. Nervozitu střídá ještě větší nervozita. Nedaří se přesilovky, nedaří se na ně trefit sestavu. Klub postupně sbírá hráče, kteří jinde nenašli uplatnění a přeje si, aby ho zvedli. Pokud se to povede, můžete akci napsat rovnou na seznam vánočních zázraků. Protože chtít od Tomáše Knotka, který se trápil herně ve Varech nebo Tomáše Voráčka, jenž se stal nadbytečným ve Spartě, aby nakopli tým, který padá dolů? Je víc spíš sen, než reálná možnost. Oni sami potřebují pomoci, aby se vrátila jejich stará forma.

Hodně podobnou pozici má i trenér Radek Bělohlav. Jako hráč si užil velké úspěchy, vyhrál mistrovství světa, poznal slavnou vsetínskou vítěznou partu. Jemu rozhodně nepotřebuje o hokeji nikdo nic vykládat. Velmi střízlivě rozjel svoji trenérskou kariéru přes pozice asistenta u dospělých a hlavního kouče u mládeže. Chystal se, až jednou převezme svůj tým, až dostane šanci. Bác. Přišla. Tady má tým, který musí tahat z kaše při extraligovém angažmá číslo jedna. Přitom, jak to bývá, sám, aby se stal silným trenérem, potřebuje udělat, nějaké chyby, ze kterých se poučí a které ho posunou. Tak to chodí v každé práci. Jenže se nachází v destinaci, kde na omyly nemá nárok a spíš se od něj vyžadují geniální tahy, jak malér otočit. Hned. K ruce navíc nemá žádného zkušeného kolegu nad věcí. Přešlap v zakleté organizaci může znamenat zboření už tak křehké psychiky, nakonec i sestup.

Riskantních kroků provádějí Pardubice v téhle sezoně docela dost, tím vůbec prvním bylo postavení drahého týmu, který se dá řadit platově do první půlky extraligy. Hazardní hra spočívá v tom, že rozpočet není jištěný stejnou sumou v kase, generálního partnera klub nesehnal, desítky milionů oproti plánu chybí. Pokud nový sponzor (sponzoři) vyskočí, těžko donese balík peněz, se kterým se původně počítalo. Blíží se půlka ročníku, logicky vám tak plánované celosezonní plnění nikdo s úsměvem neslíbí, spíš ho budete dělit dvěma. A to se opravdu ještě pohybujeme v teoretické rovině, že se někdo s plnými kapsami peněz opravdu vyloupne.

Generální ředitel Martin Sýkora v optimistickém létě, které slibovalo nádech a silné Pardubice, napsal na svůj Twitter legendární větu: „Kdo neriskuje, nepije šampaňské.“ K tomu se hodí i dodat, že tomu, kdo riskuje i jedna věc hrozí. Nemá někdy důvod pít, občas ani z čeho. A když, tak na žal z lahve. Sám. Opuštěný. Na jeden z extraligových celků tahle jarní deprese přijde.