Co by vyřešil konec Bělohlava? Právě že vůbec nic, čistit se musí jinde | iSport.cz

Na rovinu. Myslíte si, že odvoláním Bělohlava se vyřeší pardubické poslední místo? Nevyřeší. Potíže jsou v Pardubicích jinde. V nekompetentních lidech, kteří organizaci řídí a v dalších, kteří je tam dosazují. Martin Sýkora se ukázal jako dobrý manažer. Na léto, kdy se nehraje. Ale se začátkem měsíce začal kouřit jako špatně postavená elektrárna. Nezvládá tlak, zbavuje se zodpovědnosti. Utíká. Mlčí. Silný šéf se chová jinak.

Opravdový problém zní: Kdo ho do manažerské role dosadil? Primárně není špatně, když klub má řídit člověk, který nemá slavnou hokejovou minulost. Jen musí dobře chápat svoji roli. Myslíte, že v Pardubicích znají Barboru Haberovou-Snopkovou? Asi ne. Protože ona právě je na Spartě tím příkladem, jak to v klubu fungovat mohlo. Dáma s výraznými brýlemi vede firmu, nemá ambice stát vedle střídačky, aby si hrála na spasitelku. Zásadně nechodí na výrobní linku se ptát, proč mašina sází takové a makové výrobky. Na to má Petra Tona s Jaroslavem Hlinkou. Když bude potřeba, dupne na krk jim. Věřím, že do kabiny by přišla jedině, kdyby se rýsoval opravdový průšvih, nebo tam nastoupí po titulu. Co by tam dělala teď? Dobrý šéf je takový, který má pod sebou silné zaměstnance a vy o něm vlastně moc nevíte, komunikuje jen s nejužším managementem.

Martin Sýkora si začal hned od úvodu sezony budovat svoje osobní PR zachránce klubu. OK, ale musíte na to mít. Když chodil s lidmi virtuálně na pivo přes sociální sítě, měl si to umět sám ohlídat. Jeho reakce, když nasekal komunikační chyby, dokonce takové, které ohrozily fungování jeho firmy? Stáhl se.