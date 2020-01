Poprvé jsou hokejisté v Česku jednotní. Ať jsou slyšet a mají názor! | iSport.cz

Hráčská asociace může být partner, to ukázala velká tisková konference v Praze, které se účastnilo šest lídrů svých týmů. Vnímáte, jak organizace hraje o pozici. Zapomeňte ale, že by byla brzy mocná jako NHLPA za mořem, která lize i nařizuje, kdy mohou týmy dělat tréninky. V současném systému, kdy jsou hráči osoby samostatně výdělečně činné, za sebou nemohou mít regulérní odbory.

Majitelé možná nebudou nadšeni, ale pokud se povedlo hráče takhle rychle spojit jednou, postupně hokejisté mohou poznat, že spolu mají také sílu. Obě strany se potřebují vzájemně, hráči i jejich šéfové, kteří platí a rozhodují. Ovšem pokud si jednotní hráči řeknou, že chtějí pořádky změnit, mít svoje odbory, zavést nová pravidla, teď je vhodná doba i pro ně. Až kluby převezmou řízení soutěže, bude i na nich, aby řekli, co chtějí. Pokud budou jednotní a bude za nimi stát stabilní asociace, může jejich pozice posílit. Na druhou stranu se nesmí opakovat lehké přešlapy typu, že se asociace zeptá hráčů na uzavření soutěže a vlastně myslí zrušení sestupu v daném ročníku.

Hokejisté teď tímhle krokem vstoupili na rozhoupanou loďku. Pokud téměř 300 z nich prohlásí, že jsou proti změně pravidel v rozjeté části soutěže, ukázali sebevědomí. Někteří z nich totiž vystoupili proti majiteli, který sestup zrušit chce. Nemají u toho žádné krytí svých odborů.

Vražda hokeje za bílého dne, zuří Česká asociace hokejistů ohledně uzavření extraligy

Ale i jejich tlak něco způsobil. Pokud posloucháte hlasy z hnutí, i jejich masivní „NE“ způsobilo, že se už o zrušení sestupu v rozjetém ročníku nemluví v prostředí s takovou jistotou jako v prosinci. Tehdy bylo hodně lidí na různých pozicích v (Č)českém hokeji zděšeno, co se chystá. Teď nadšení pro zrušení sestupu zdaleka není tak extrémní. Velký odpor může akci přibrzdit a zastavit, rozpoutat diskuzi.

Primárně není nic špatného na tom, že by si Asociace profesionálních klubů řídila soutěž sama. Pokud na to bude mít prostředky a lidi, proč ne? Rozumně se jevil pohled generálního manažera Hradce Aleše Kmoníčka, který mluvil o zhruba dvouletém časovém horizontu, kdy by se APK a svaz chystaly na přechod ligy čistě pod kluby.

Právě během téhle doby by měla vzniknout diskuze, co by licenční řád pro nejvyšší českou hokejovou soutěž přinesl. Kudy by se ubírala úroveň hokeje? Zajímala by liga dál sponzory? Chodili by lidi dál na domácí zápasy třináctého týmu se čtrnáctým? Jak vyřešit pevné příjmy od BPA, kdyby přibylo víc klubů? Kolik peněz by se ušetřilo? Kam by se investovaly? Otázek je mnohem víc.

Pokud se nepopíší tuny papíru a nevypijí hektolitry kávy na různých schůzkách, hrozí džungle. Proto je dobře, že se hokejisté ozvali. Majitelé platí, ale právě hráči jsou produkt, který prodává. Měli by být slyšet a mít názor.