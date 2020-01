Velký hráč pardubického zákulisí je zpět. A s ním i Rolinek | iSport.cz

První pohled nevypadá moc logicky. Jak může extraligovému týmu pomoci hráč, který čtyři měsíce v soutěži chyběl a hrál jen za druholigové Vrchlabí? Záleží ale, co od Tomáše Rolinka čekáte. Jestli body, asi budete zklamaní. Jeho přínos spočívá v tom, že umí vzít velký tlak na sebe, ostatní uklidnit, působit v šatně. Pořád skočí po hlavě do střely. Když tohle vidíte od pomalu čtyřicetiletého chlapa, nedovolíte si hrát jinak.

Pardubice jsou v zoufalé situaci, zkoušejí všechno, aby vystřelily z posledního místa. A tohle je logický krok. Schválně, může být hůř? Těžko. Rolinek přinese do kabiny něco nového. Navíc si jeho hlava odpočinula, není zatížená marasmem. Nakonec se může stát velkou zbraní pro Dynamo.

Jeho angažování má na svědomí Ondřej Heřman, bývalý spolupracovník i oponent Zbyňka Kusého.

A taky silný zákulisní hráč. Nikdy nechtěl být moc vidět, spíš tahal za nitky. Našeptával bývalému majiteli Romanu Šmidberskému, dovedl si získat lidi, vypracovat vliv, dosadit generálního manažera, kterého si přál. Ale taky udělal dost chyb. Trenérům se snažil mluvit do sestavy, vodil do klubu hráče, o které nestáli. Netrefoval se. Ale zodpovědnost nikdy neměl.

Rolinek se vrátil do Pardubic, chce pomoct zachránit extraligu. Láká i Sýkoru

Někdy může působit jako lord Voldemort, protože většinou dosáhne všeho, co chce. Má rád moc a vliv. Baví ho, když se hraje podle jeho not. Na druhou stranu, on klub pomohl zachránit už v 90. letech, kdy to spíš v hale vypadalo na tržnici než na hokej. Teď je na scéně znovu v roli člena představenstva, které má mít v gesci sportovní stránku Dynama.

Stoprocentně bude vidět mnohem méně než Martin Sýkora, o tohle vůbec nestojí. A taky velmi pravděpodobně chystá nějaké další kroky. Jeden hokejový funkcionář mi říkal: „My vidíme za dva rohy, Heřman za tři.“ Ondřej Heřman není člověk, který by dělal věci jen tak, že ho někdo poprosí, ať zkusí vytáhnout tým z bryndy. On je vždycky dělá s jasným a konkrétním záměrem. Chystá investici pro nového spolumajitele? Tváří se to jako nejpravděpodobnější scénář.