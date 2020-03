Vary v říjnu: Nechceme ovlivnit závěr soutěže. Vary v únoru: Klidně to uděláme | iSport.cz

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Možná, si můžete říkat, že je nefér, když Karlovy Vary slízly tolik opovržení. Vždyť jen chtěly šetřit svoje hráče, ne? Staraly se samy o sebe, co je jim po nějaké záchraně, Vítkovicích a vůbec těch ostatních. Jednaly ve svém zájmu. Navíc už před lety udělala podobnou věc Slavia, taky v závěru nechala doma hvězdy a vyslala do boje mládež. Co kolem toho bylo takové haló? Jenže tohle chování v sobě nese určitá rizika.

V první řadě proto, že zavání věcmi příštími. Disciplinární komise nevyměřila trest například i proto, že Karlovy Vary veřejně říkaly, jak jedou do Ostravy vyhrát. No a že to nevyšlo, je přeci odlišný faktor. Ale nemyslíme si, že by někdo dopředu prohlásil, jak nezkušené torzo posílá pouze na výlet a přeje si, aby neuspělo, že ne? Ty by musel být padlý na hlavu. Jde tedy o to, že až za rok, za dva, půjde třeba v posledním kole o postup do desítky pro play off, může se situace opakovat. Vůbec nemusí jít nutně o sestup. A už nikdy se taková věc nesmí potrestat, protože Karlovým Varům to přeci prošlo.

Jenom pak roste půda pro různé spekulace a zaručené zprávy, jak všechno kolem zápasů o extraligovou záchranu asi bylo. Kdo se s kým domluvil. Třeba jedna z teorií vykládala, jak se dva kluby z Česka a jeden z Moravy domluvily na tom, že dostanou ze hry Pardubice. A ono se do toho nějak přimotalo omylem Kladno. Jen plky? Jasně, doufáte, že ano. Ale možná taky ne. Protože pokud se v české nejvyšší soutěži nemusí vždycky hrát na výhru, tedy nejste nuceni vždy do akce poslat nejsilnější tým, takové řeči jen přibývají a soutěž ztrácí kredit a jméno.

Tím spíš, když se na vystoupení před ostatními kluby diví trenér Karlových Varů Martin Pešout, jestli měl jet do Ostravy prohrát se starými. Ano, jeho větu můžete vykládat dvěma způsoby. První, ten méně závažný, že zkrátka tým už myslel na play off, neměl motivaci a zkušenější hráči by s Vítkovicemi možná prohráli taky. Soupeř hrál o život, Energie maximálně o výhodu jednoho domácího zápasu navíc v předkole. Pak je tady ještě ale o dost závažnější výklad karlovarské věty: všechno bylo nastavené tak, že Karlovy Vary prohrát prostě musí.

Zvláštní je ještě jedna věc. Vzpomínáte, když v říjnu sedla na Pardubice střevní viróza a tým nemohl odcestovat do Karlových Varů? Energie odmítla žádost utkání přeložit. Na svůj web popsala velmi pádné důvody, proč tak učinila, takže tehdy Pardubice donutily okolnosti, aby vyrazily na západ Čech pro výprask s juniorkou. Na webu Varů se objevilo i následující vysvětlení: „Náš klub pouze dodržuje přijaté usnesení a nechce, aby případnou dohodou mezi naším klubem a Pardubicemi vznikl do budoucna precedens, který by mohl být především v závěru soutěže zneužíván a mohl ovlivnit soutěž, ve které se hraje o přímý sestup do 1. ligy.“

Když si to shrneme. Vary poslaly do Vítkovic partu na porážku, přesně tím ovlivnily závěr soutěže, kde se hraje o sestup do 1. ligy. A precedens? Ano, taky se jim povedl. Dokázaly, že pomáhat ostatním je povoleno a na pravidla se dívají tak nějak po svém. Co není zakázáno, se smí. Karlovy Vary něco vyznávaly v říjnu, ale o pár měsíců se jejich hodnoty úplně změnily. Tak příjemnou zábavu za rok, nebo někdy jindy, až půjde zase do tuhého. Třeba ve chvíli, až klubu půjde o krk, si někdo vzpomene, že proti jejich soupeři půjde testovat mládež. Víte, jak to chodí.

SESTŘIH: Vítkovice - Karlovy Vary 8:2. Domácí přejeli mladíky a slaví záchranu

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE