Pardubice rozchytávají Barulina. Přišel čas nechat v bráně Kloučka

Blíží čas si vyhodnotit ruský experiment. Jít s Konstantinem Barulinem do play off jako s brankářem číslo jedna? Brzy tuhle otázku musí Pardubice rozseknout. Za sebe říkám, že ne. Nemá to absolutně žádný smysl. Zásadní totiž je, že vedle něj má klub brankáře s lepší formou i perspektivnějším výhledem. Milanu Kloučkovi sedla stáž v 1. lize, od té doby je jak vyměněný. S ním vypadá Dynamo lépe.

Barulin byl dobrý proti Mountfieldu, vychytal nulu v Českých Budějovicích. Ale zároveň vidíte, že je pomalý. Nestíhá se vracet do správného postavení, proto jeho styl vypadá na oko tak atraktivně, v bráně se pořád něco děje a s nadsázkou se dá říct, že skáče po hlavě. Jenže to není úplně dobře. Extraliga sice není NHL, jenže jak se hokej posouvá, brankář musí být připravený krýt první i druhou dorážku.

Tady vidíte Barulinův problém. Často odjede z ideální pozice, překotně se do ní vrací, jenže často to nestihne, proto dostává i góly, které vypadají zvláštně. Sice čte skvěle hru, vidíte, že umí předvídat a hokejku má zaručeně nejlepší v extralize. Jenže v klíčové disciplíně, kterou je chytání, do špičky nepatří.

Paradoxem je, že Milan Klouček ano. Od 1. ledna je třeba fenomenální ve statistice GSAA. Ta říká, že od té doby zabránil oproti průměrnému extraligovému brankáři osmi gólům. Králem je tady Petr Kváča z Liberce, který za stejné období pochytal 14 gólů, ale Klouček je hned druhý. Takže proč ho brzdit a stále sploléhat na to, že se nějak rozjede Barulin? Pokud se díváte na „tady a teď“, není co řešit. Mladý domácí gólman je připravený být v bráně a chytat.

Ano, samozřejmě se pořád Pardubice pořád mohou hřát myšlenkou, že kdysi byl Barulin opravdu evropskou špičkou. Navíc měl dlouhou pauzu, takže třeba se do toho dostane. Třeba. Ale třeba taky ne. Pokud mají trenéři odvahu, nachystají si na play off Milana Kloučka, vyladí hlavně jeho psychiku, která je asi jediná věc, co ho může zradit.

Na začátku sezony ho srolovala extrémně. Ale zase mu pomohlo, že má klub farmu ve Vrchlabí, tam se zklidnil a přišel mnohem silnější. Mezi tyčemi vypadá daleko klidnějším dojmem než Barulin. Pardubice nemají dva vyrovnané brankáře, v tuhle chvíli mají jednoho lepšího, toho mladšího a svého. Je jenom na nich, jestli toho využijí, nebo budou dál rozchytávat Barulina.

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:6. Hladká výhra Ocelářů. Sesadili z trůnu Spartu

