Smoleňák se dostane pod tlak. Přišla mu konkurence, Hradec může jen vydělat

Je to velký chlap s kvalitní střelou, silný před brankou, má dobré krytí kotouče a bude hrát za Hradec. Ne, teď není řeč o Radku Smoleňákovi. Poslední posila jménem Ahti Oksanen by měl na kapitána Mountfieldu zvýšit tlak. Je o šest let mladší než nejlepší extraligový glosátor a hláškař, klidně mu může sebrat místo hlavního střeleckého esa. Hvězda dostala konkurenci, ve čtyřiatřiceti letech potřebuje do sezony vletět v životní formě. Jinak se přiblíží jeho konec v klubu.

Dá se čekat, že Hradec bude hrát pod (staro)novým trenérským štábem Tomáš Martinec + Ladislav Čihák akční hokej. Založený bude v první řadě na kvalitní kondici a bruslení. Půjde se víc do rizika. Kdo nebude bruslařsky stíhat a propadne? Spadne do problémů. Leda by uměl pohyb vyvážit jinou disciplínou.

Co třeba góly? Ano, dokud bude dávat Smoleňák nejvíc branek z hradeckého tábora, bude mít místo v sestavě, i kdyby jezdil na jedné noze. Nemůžete mít na ledě jen samé rakety a pohyblivé mrňouse. V takovém případě pořád jde poskládat sestavu tak, že k němu nastavíte hráče, kteří se za kapitána stihnou vrátit, kdyby něco kikslo. Vždycky pak záleží, jestli je benefit (góly) vyšší než případné problémy kolem vlastní brány.

Smoleňákovo odcházení začal v minulé sezoně kouč Vladimír Růžička. Vzájemně si navíc moc nesedli. Kapitán se pak i nechal slyšet, že si moc nedovede představit, že by v klubu zůstali spolu. Fajn, kouč skončil. Ale pro Smoleňáka to znamená maximálně dílčí výhru.

Vsaďte se, že vedení bude k jeho přístupu i výkonům daleko přísnější než dřív. Tak tobě se nelíbil trenér? V tom případě ukaž, co dovedeš. Ukaž, že se pletl, že jsi lídr a velký střelec. Kdyby veterán začal sezonu stejně jako před rokem, tedy pěti góly v patnácti zápasech, spokojenost by s ním určitě nepanovala. Kapitán dostal sám sebe pod tlak. Jestli chce mít dál výraznou pozici a hrát dvacet minut na zápas, tak musí být výrazný a hned od prvního kola patřit k nejlepším hráčům na hřišti.

Pod tlak ho navíc dostává i nově příchozí Oksanen. Doteď neměl Smoleňák v Hradci konkurenci. Byl nejlepším hráčem na střílení hnusných a důležitých gólů. Podobné fyzické parametry vykazuje třeba i Jakub Lev, ale ten v sobě nemá tak silný zabijácký instinkt. Pokud jste chtěli nasadit před branku velkého chlapa, který dá gól, musel to být Smoleňák. Jiná volba v Hradci neexistovala. Vidět to bylo na konci minulé sezony, kdy při přesilovce naskočil před bránu dokonce i daleko drobnější nestřelec Jakub Sklenář.

Mountfield by na konkurenčním boji mohl vydělat. Pokud kapitán bude chtít udržet své místo, vymáčkne se k životní sezoně a dostane se na pětadvacet gólů? Bude to plus pro všechny. Když mu to nepůjde? Oksanen může převzít jeho roli. Klub už svému kapitánovi nic nepromine.

