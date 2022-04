Hadamczik? Může ztratit on i Dědek, přízeň vedení Dynama je vrtkavá

Klid je ovšem poslední, co by mu v Pardubicích hrozilo. I když to nemusí být vidět hned, v sezoně může dojít na třecí plochy s předsedou představenstva Ondřejem Heřmanem, který se rád aktivně zapojuje do dění v týmu.

Teď je Hadamczik mužem, ke kterému se majitel Petr Dědek obrací pro konzultace a rady. Pokud nastoupí do kabiny, stane se z něj trenér, nad kterým má boss moc. Jejich vztah se změní a Hadamczikovi nebude sedět, že se musí zpovídat Heřmanovi. To není pro něj.

Pod tlakem bude u fanoušků, jeho práci budou pozorně sledovat i média. Veterán mezi trenéry je tím posledním, kdo získal s reprezentacemi (A-tým a U20) medaile. Což je ale taky problém, Pardubice by se obracely na někoho, kdo se vrací do roku 2012.

Kdyby měl řídit klub v manažerské roli, smysl by takový svazek dával i díky Hadamczikovým dlouhým prstům.

Jako trenér může hodně ztratit. Ztratit může i majitel, přišel by o člověka, se kterým se může o hokeji bavit.

