Jalonen začal jako Pešán před rokem, pohoda, rodí se silný tým. A dál jinak

Daří se, tým poctivě rube, vytváří si šance. Začíná kolem něj vládnout optimistická nálada. Nepřipomíná vám to něco? Před rokem Česko vyhrálo 9 zápasů v řadě, jasně ovládlo domácí turnaj. Pak se odjelo na MS a všechno zhaslo, dobrá nálada se vypařila, dobré výkony taky. Reprezentační hokej zahučel do deprese porážek, ze které se vyhrabal až výměnou trenérského štábu.

Před rokem se začala bortit aura Filipa Pešána, že je trenérem, který dovede najít odpověď na všechno. Jeho mise u reprezentace neukázala, že by řemeslu nerozuměl. Ukázalo se, že do velké role (zatím) nedorostl. Rozklížily se vztahy, zmizela dobrá atmosféra a vlastně i naděje, že na velké akci je možné dojít k úspěchu.

V myšlení a přístupu Kariho Jalonena je rozdíl patrný. Už když nastoupil k reprezentaci, pronesl, že jediným cílem musí být zlato. Není kouzelník, aby ho sliboval, zato o něm musíte vždycky snít. Rok zpátky byl Pešán zděšený, když Jakub Vrána řekl, že si dorazil pro nejcennější medaili.

Bývalému trenérovi se tým před rokem posilami z NHL rozklížil a rozpadl. Jako kdyby si s ním neuměl poradit. Na Jalonena čeká stejná věc. Daří se a najednou dorazí další hráči, enkláva ze zámoří. A tady právě čekáte rozdíl. Zkušený trenér by měl utáhnout i tým, který si projde dalším vývojem. Nezmění se, nebude chtít vynikat sám a za každou cenu vymyslet geniální řešení. Jen bude pokračovat ve své práci. A buď to vyjde, nebo ne.

Vlastně se i těšíte, jak zase od středy ve Švédsku začne svoje hráče pérovat a drtit je do svého systému, kdy pět hráčů drží neustále pospolu. Zase nechá nejspíš na led nastříkat čáry, ať i hráči z NHL a finalisté extraligy dobře čtou, co se po nich žádá.

Ve výsledku nejde o nic ultra složitého, co po hráčích chce. Jen do detailu vyžaduje plnění nastaveného režimu. Splníš roli? Mužstvo hraje dobře, výkon jde nahoru. Nesplníš? Nebudeš tam. Tak Jalonen působí. Když si vzpomenete, jak svým pedantským přístupem vytáčel hráče Lva Praha, až vše dovedl k dokonalosti a oni pochopili? Nečekáte, že by se měl změnit. To by měla být dobrá zpráva pro český hokej. Tím pádem se totiž může snít o medaili. Kouč to nezakáže.