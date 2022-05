Česko - Rakousko 4:1. Pod Jalonenem obhajoba na domácím turnaji

Místo odpočívajícího Romana Červenky vedl tým kouče Kariho Jalonena do boje v roli kapitána jeden z dosavadních asistentů Jakub Flek. V utkání si připsal dvě nahrávky. Skórovali obránci David Sklenička, David Jiříček a Vojtěch Budík a útočník Jiří Černoch. Dvakrát se Češi prosadili v přesilovkách, jednou v oslabení.

Mužstvo, které posílí celkem sedm hráčů ze zámořské NHL, čeká v příštím týdnu generálka na mistrovství světa na Švédských hrách ve Stockholmu. Utká se postupně s domácími Švédy, Finy a nakonec se Švýcary, kteří na závěrečném podniku EHT nahradí Rusy.

Jako první ohrozil branku střeženou Starkbauem po dvou minutách Zohorna. V začínající páté minutě se proti pravidlům provinil Špaček a hned na startu přesilovky přišel šok, když Sklenička vyhodil kotouč přes celé hřiště, ale ten směřoval na rakouskou branku a překvapil Starkbauma, jehož zákrok přišel pozdě.

V deváté minutě musel předvést své umění strážce české branky Lukeš, když zakončoval z velmi dobré pozice Lebler. Vzápětí byl na druhé straně v obrovské šanci Holík. Po Jiříčkově chybě se opět Lebler ocitl sám před Lukešem, ten znovu podržel své spoluhráče. Na druhé straně nepřinesla navýšení náskoku pěkná souhra Špačka s Blümelem a ani Krejčíkův pokus od modré čáry.

Poklidný úvod druhé části příliš neoživily ani přesilovky, které si oba celky zahrály. Její druhá polovina už však přinesla mnohem více vzruchu před oběma brankami. Český tým hrál další početní výhodu, v níž napřáhl od modré čáry talent Jiříček a stejně jako v sobotu proti Švédům oslavil další gól.

Uběhlo však jen 38 sekund a Rakušané byli znovu na dostřel díky pohotové teči Nissnera, který přesměroval Wolfovo nahození. Reakce ze strany favorita přišla hned za dvě minuty znovu díky využité přesilovce, když Flekovo dobývání rakouské branky dokončil úspěšně Černoch.

V úvodu třetí části měl další příležitost aktivní Blümel, jenže tomu dnes nebylo přáno, Starkbaum byl úspěšnější. V 52. minutě přišla Budíkova paráda. Zničehonic našlápl k individuální akci, prošel mezi celkem čtyřmi hráči soupeře, s velkým přehledem zakončil chytrým bekhendem mezi betony a dovršil tak výsledek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:15. Sklenička, 30:56. Jiříček, 33:38. Černoch, 51:21. Budík Hosté: 31:34. Nissner Sestavy Domácí: Lukeš (Langhamer) – Šulák, Nedomlel, Krejčík, Jordán (A), Sklenička, Jiříček, Kaňák, Budík – Flek (C), Černoch (A), Stránský – Kousal, Špaček, Blümel – Zdráhal, Holík, Zohorna – Fridrich, Kodýtek, Beránek – Klapka. Hosté: Starkbaum (Madlener) – Hackl, Maier, Wolf, Kirchschläger, Brunner, Wimmer, Kragl – Ganahl (C), Nissner, Schneider (A) – Zwerger, Baumgartner, Lebler (A) – Wukowits, Achermann, Huber – Macierzynski, Rauchenwald, Schwinger. Rozhodčí Šír, Ansons – Zunde, Ondráček Stadion Ostravar Aréna

Švédsko odčinilo debakl

Olympijští vítězové Finové šli do zápasu s vědomím, že jim dva body zajistí turnajový primát, ale od začátku hledali velmi těžko cestu do šancí. Do vedení tak šli Švédové, poté co se v 9. minutě proháčkoval útočným pásmem přes tři soupeře Söderblom a se stejným přehledem zametl puk za pravým betonem gólmana Olkinuory do branky. Finský gólman měl krátce před přestávkou štěstí, když soupeř nepotrestal jeho daleký výlet z branky.

V úvodu druhé části neuspěl Lang. Po polovině utkání ale slavili Švédové podruhé, když obránce Roos při pokusu od modré čáry využil dokonalé clony Karlkvista před Olkinuorovým brankovištěm. Ze sóla pak neuspěl Söderblom, na druhé straně minul ostrou ranou Rajala.

Čtyři minuty před koncem mohl vrátit Finy do hry Kaski, jenž pálil dvakrát v rozmezí pár sekund z velmi dobrých pozic, ale ani jednou na Högberga nevyzrál. Švédové si pak bez větších problémů poradili i při dlouhé hře Finů bez gólmana.