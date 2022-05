Díry v systému jsou varování. Ale dva veteráni a letec si začínají sedat

Žádný trénink, žádná Euro Hockey Tour neodhalí to, co ukáže ostrá akce na MS. Česko má dobrý los, pro trenéry je fajn, že viděli tým nejdřív proti Velké Británii. Její hráči mají zápal i nadšení, ale hokejovou kvalitu z ostrovní ligy ne. To je fakt. Díky tomu se nekonalo žádné větší drama a národní tým si narýsoval pohodový výsledek 5:1 . V tom případě teď Jalonen a spol. nemusí nějak hlasitě hudrat. Stačí před Švédskem připomenutí, krátký a věcný rozbor.

Zásadní vzkaz pro další průběh turnaje zní: pokud se od systému odkloníte a objeví se dálnice k bráně, Brit možná nezakončí dobře, ale švédské ruce jsou šikovnější. Nervozita, aby tým potvrdil formu, byla proti outsiderovi cítit dost. Všechno vystihuje, že nejlepším hráčem se stal brankář Lukáš Dostál a žádný ofenzivní démon.

Po každém utkání se trenér Kari Jalonen snaží hráče svolat co nejdříve do kabiny. Nechystá tam dlouhý monolog, jen krátký proslov. Nejradši by se rád vešel do minuty. Po Británii vysvětlil i proč takový úsek: „Hráči mají dobrý pocit z vítězství. Nechci jim ho kazit.“ To udělá patrně až v neděli. Sám si zkazí večer tím, že ty chyby bude zkoumat a chystat krátkou řeč.

Sýkora po výhře nad Brity: Jalonen má plán, s Červenkou jsem se spletl Video se připravuje ...

Ale i na těžším startu najdete pozitiva kromě Dostála. Nejvýraznější je, jak se zvedá spolupráce prvního útoku. Roman Červenka s Davidem Krejčím jsou v 36 letech sice pomalejší, ale Matěj Blümel k nim vyloženě sedí.

Mazáci rozdávají žabky, vymýšlejí, on maká a není na kotouči takovou dobu jako oni, zato se jejich nápady snaží do branky rvát, co to jde. Dvě trefy jsou dobrý důkaz. Červenka celkově nachystal tři góly, jednou naplnil kanón pro Davida Jiříčka.

Slušnou práci odvedla i čtvrtá formace, která potřebovala dobrý start pro vlastní klid. Jakub Flek s Jiřím Černochem a Hynkem Zohornou překročili plán tím, že vstřelili dva góly. Česko by v nich mělo mít pracanty, kteří dovedou ucpat díry a létat do úmoru.