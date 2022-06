Smlouva v Rusku? Různé situace. KHL je politika, režim na hráčích vydělá

Snadno se řekne, že se z platné smlouvy v Rusku máte vykoupit. Tak přeci dáte na dřevo 2/3 zbytku kontraktu a hotovo, ne? Je méně hotovo, když si uvědomíte, že to taky může být třeba 20 milionů korun v případě, že jste podepsali dlouhodobější kontrakt. Věc se nemá tak, že někde peníze necháte ležet, ale že je někde musíte vzít a někam poslat, do Ruska.

Někdo je na kontě třeba ani nemá, nebo by se daly sehnat, ale ve 30 letech zjistíte, že jste na mizině a kromě hokeje toho zase tak moc neumíte. Polštář bude v tahu. Pomoc od IIHF? Jistě, nabízí se tenhle scénář.

Světová hokejová vláda by musela zrušit svoje pravidlo, že hráč pod kontraktem nesmí 18 měsíců hrát hokej, pak si můžete smlouvu podepsat jinde bez sankcí. Ovšem kdyby tak udělala a všichni se mohli svobodně z KHL vyvázat, liga by se obrátila na soud. A soud by IIHF prohrála, na což má vypracované právní posudky. Ano, šlo jít cestou, že hokejisté nejsou v Rusku v bezpečí, tam by asi uspěla. Jenže to by oni sami museli jednotně tvrdit. K tomu nedošlo, někteří své peníze zkrátka chtěli a chtějí dál.

Smlouvy uzavřené před válkou na Ukrajině platí a je to nepříjemná motanice. Ale podepsat kontrakt teď je jiný případ. Nikdo vám u hlavy pistoli nedrží, je to rozhodnutí bez tlaku. Každý, kdo se do KHL vydá, přijímá cestu se všemi následky, které hrozí. Můžou z vás udělat pitomce a vy ani neceknete, dobře pochopíte, že nesmíte. Nebo všechno proběhne v klidu, ale posloužíte režimu, aby si z vás taky něco vzal. Vydělá na vašem umění, zápalu, bude ho prezentovat ve své výloze. Něco za něco.

Hokej v Rusku není jen hokej. Hokej je v Rusku politika. Pokud to nevíte? Dá se to pořád ještě dohnat. Pokud vám to nevadí? O. K., může být. Taky názor.

