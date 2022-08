Plány, co s hokejem dál? Nic. Ticho. Informační sucho je nejhorší start

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Dva měsíce vládne českému hokeji Alois Hadamczik. A zatím nevíte nic, co by s ním chtěl dělat. Slovo nic si třeba pětkrát můžete podtrhnout, nicméně jde o jedinou věc, kterou můžete. Pak taky můžete spekulovat, hádat a tipovat, co český hokej čeká. Je to zásadní chyba, protože jestli něco prostředí potřebuje, tak směr a informace, co se chystá.