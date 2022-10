Motor chystá špalek pro Modrého. A co ultimátum pro šéfy, že nezvládli léto?

V Českých Budějovicích mají celkem neobvyklé praktiky. Co se upeče v kabině, to se ještě horké vypustí oficiální cestou ven. Otevřete web Motoru, kde na vás svítí, že trenér Jaroslav Modrý dostal ultimatum. Jestli tým prohraje s Plzní, ven! Transparentní krok směrem k veřejnosti? Spíš bláznivý výstřel od vedení s příměsí alibismu. Pak je tady ještě takový malý detail. Co kdyby Motor vyhrál?