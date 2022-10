Modrý po deváté porážce: Jestli mám sílu? Je to krásný test, učím se o sobě

Bylo vidět, jak to v něm vře. Ale i tak přišel budějovický kouč Jaroslav Modrý na tiskovou konferenci. Neschovával se. Ani po deváté porážce v řadě, kterou zvadlý Motor zaevidoval v Kladně. „Nezvládli jsme to,“ připustil trenér, který na přímý dotaz Sportu, jestli má dost síly a energie na to, aby mužstvo vrátil na vítěznou vlnu, naznačil, že ano… „Je to pro mě výzva,“ říkal.

Čekalo se, kdo se nadechne. A kdo naopak mizérii prohloubí. Po výhře 2:1 byli spokojenější kladenští Rytíři. Jihočeši odjížděli s tím, že pád pokračuje. Navíc se starostmi o zdraví klíčových opor. Zápas nedohráli ani Dominik Hrachovina a Milan Gulaš. „Aspoň se teď ukáže, jaký máme charakter,“ vykládal kouč Jaroslav Modrý.

Co rozhodlo o tom, že Kladno bylo nakonec úspěšnější?

„Nezvládli jsme to. Rozhodly speciální týmy. Naše přesilovka nebyla efektivní, naše oslabení dostala dva góly. To nás stálo utkání. Byl to zápas dvou týmů, které bojují o to dostat se z téhle špatné situace. Kladnu se to povedlo, nám ne.“

Jak to vypadá s Gulašem a Hrachovinou?

„Chtěl bych dát informaci, ale nejsem kompetentní, nejsem doktor. Nevím. Nedohráli.“

Jak jste ty situace viděl?

„Nejsem si vědomý Hráška (Hrachoviny), co přesně se stalo. Akorát přijel na střídačku a říkal, že jak kleknul k tyčce, má problém s kolenem. Nebyl tam žádný zákrok od protihráče. A Gulaš dojížděl protihráče a narazil nohama do mantinelu.“

Kladno - České Budějovice: Hanzlovu zpětnou nahrávku zužitkoval Karabáček, 1:1 Video se připravuje ...

Jako hráč jste toho prožil hrozně moc. Můžete i v tom hledat inspiraci, jak současnou situaci zvládnout?

„Musím připravit tým, aby byl nachystaný na další utkání. I na dobrý trénink. Ukázat věci, od kterých se musíme odrazit, které musíme dělat. Budu se pořád opakovat. Každý musí něco přinést na stůl, abychom měli úspěch. Soutěž není jednoduchá, jsou v ní týmy, které mají tradici, hrdost. Jsou to výborní hokejisté. Musíš najít cestu, jak proti nim bojovat. Najít si svoji identitu. Máme plno hráčů, kteří se nám pořád schovávají. Takže i kvůli tomu nemůžeme převážit zápasy na naši stranu.“

Jak je to pro vás osobně nepříjemné? Máte ještě dost síly a energie se s tím prát a věřit, že přijde zlepšení?

„Není to pro mě nepříjemné. Je to krásný test. Teď se o sobě učím. I o mých hráčích a celé naší organizaci. Jak se zachováme v takové situaci? Beru to jako výzvu. Jdu pracovat, připravím se. Zítra je nový den, budu se snažit být lepší. Aby náš tým byl připravený hrát a bojovat jak nejlíp umíme. Nevím, co víc k tomu říct. Je to sport, je to nahoru dolů. I když tohle dolů už trvá trochu déle. Ale nedá se nic dělat, aspoň poznáme, jaký máme charakter. Jak jsme pracovití a jak dokážeme najít cestu zpátky k vítězstvím.“

Co jste říkal na to, jak se uvedl čtyřicetiletý veterán Tomáš Čachotský, který přišel na výpomoc z prvoligové Jihlavy?

„Profík, přijel připravený, dělal si svojí práci výborně. S takovými kluky je radost pracovat. Není náhodou, že hraje tak dlouho hokej. Bylo fajn ho tady mít. Musíme komunikovat s Jihlavou, ale byli bychom rádi, kdybychom měli šanci s ním pokračovat i dál.“

