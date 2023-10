Probuzený střelec Sparty? Kestner zlomil gólový půst: Puk dám asi ženě

Až do osmého zápasu čekal sparťanský útočník Josh Kestner na premiérový gól v extralize. Střeleckou smůlu se mu podařilo protrhnout v úterním domácím utkání proti Vítkovicím (3:2). Jeho lajna na ledě dominovala a obstarala všechny tři trefy. „Nemyslel jsem si, že dám gól. Nahrával jsem Romanovi (Horákovi) na volej a myslel jsem, že to skončí brankou. Šťastně se to ale nakonec odrazilo ke mně a dokázal jsem to proměnit,“ popisovala letní posila.

Start do extraligového ročníku si Kestner představoval asi trochu jinak. A to ne z týmového, ale z individuálního hlediska. Jako mančaft Sparta šlape. Kromě domácího zaváhání s Kometou zatím všechny zápasy vyhrála. Americký útočník ale čekal na premiérový gól až do osmého utkání. V zápase s Vítkovicemi se k němu trochu šťastně odrazil kotouč, který následně uklízel do prázdné branky. K tomu ještě dvakrát asistoval a má tak na svém kontě po osmi kolech sedm bodů.

„Trochu jsem měl v hlavě, že jsem zatím nedal gól. Měli jsme dobrou přípravu, ve které jsme vstřelili spoustu branek. Myslel jsem, že to bude stejné i v lize,“ řekl Kestner po zápase s Vítkovicemi. „Bylo trochu frustrující, že jsem nemohl najít cestu ke skórování. Naštěstí jsem to prolomil a doufám, že to bude pokračovat,“ dodává.

Start do sezony mohlo ovlivnit i to, že rodák z amerického Huntsville nikdy v Česku nehrál. „Hraje se tu velmi defenzivně, ale před tím jsem působil dva roky ve Finsku a tam se do obrany hraje také. Je tu spoustu šikovných hráčů,“ přibližuje úroveň extraligy Kestner.

Přípravu mělo druhé útočné trio parádní a americká posila v ní obstarala pět gólů. V úvodních utkáních extraligy to ale vypadalo, jako by Kestnerovi došel střelný prach. Snaha se mu upřít nedala. Byl aktivní, chtěl hrát s kotoučem a hodně se tlačil do zakončení. Jeho pokusy ale ne a ne najít správný cíl. Častokrát byly z nadějné pozice zablokovány obětavými obránci soupeřů.

A tak stříleli jiní. Především sparťanský tahoun Michal Řepík a bojovník Jan Buchtele. Proti Rideře se konečně naplno prosadil i Kestner se svými parťáky. „Mám skvělé spoluhráče. Roman (Horák) a Kus (Pavel Kousal) mi práci hodně usnadňují. Všechen kredit patří jim,“ říkal na adresu kolegů z útoku Američan.

Počkat si musel i na první bod. Poprvé se do statistik zapsal ve čtvrtém zápase na ledě Kladna, kde se dvěma asistencemi podílel na vysoké výhře 7:1. Utkání s Vítkovicemi může být pro sparťanského útočníka odrazovým můstkem do dalších duelů. „Je to velmi šikovný hráč. Má výbornou střelu, dovede dobře zakončit a má přehled ve hře. Díky tomu byl tam, kde byl,“ nešetřil chválou na adresu spoluhráče Pavel Kousal.

V nepovedeném zápase s Kometou dokonce trenér Pavel Gross udělal změnu a místo Kestnera dostal ve třetí třetině příležitost ve druhém útoku Miroslav Forman. „Bylo to oživení. Když nedáte čtyřicet minut gól, tak se musí něco stát,“ vysvětloval Gross svůj tah po utkání s Brnem.

Proti Vítkovicím ale sparťanské útoky vyjely na led ve stejném složení jako v předešlých zápasech. A co říká Američan na svého trenéra? „Je to skvělý. Nechá vás hrát vaši hru. Má vysoké požadavky, ale neříká vám, že musíte hrát joystick hokej.“

Za premiérové trefy v nových působištích dostávají hráči kotouč na památku. Jiné to nejspíš nebude ani v tomto případě. I když ihned po utkání Kestner suvenýr ještě neměl. „Ani jsem puk neviděl. Nemám ho. Vzal ho někdo jiný. Popravdě mi na tom úplně nezáleží. Asi ho dám manželce a dětem. Uvidíme,“ říkal pobaveně po utkání.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:35. Horák, 36:59. P. Kousal, 40:57. Kestner Hosté: 15:48. Chlán, 58:19. Kalus Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Kempný (A), Irving, Mozík, Němeček, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Gewiese, L. Kovář, Stehlík – Bukarts, Chlán, Kalus – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Krejsa, Claireaux, Kotala – Dej (A), Přibyl, Lednický. Rozhodčí Jaroš, Hribik – Ondráček, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9863 diváků