Divoký rok hokejové repre? Kdyby Sparta kývla Varaďovi, mohl být i divočejší

Práce pro letošek u reprezentačního áčka skončila. Byl to hodně divoký rok, dost turbulentní, který přinesl hlavně dlouhou ságu kolem konce Kariho Jalonena. Na emoce z jara a léta pomalu padá prach, když národnímu týmu teď vládne Radim Rulík . Ale možná je dobré si připomenout, jaká souhra okolností vedla k tomu, že reprezentačním koučem je právě on.

Václav Varaďa pro deník Sport a isport.cz už dřív přiznal, že s majitelem Sparty byl domluvený na podmínkách. Stačilo dát jen na smlouvu razítko a nastoupil by na lavičku sem. Vypadalo to, že je tak jednoprocentní šance, že se všechno zadrhne.

A přesně to se stalo. Díky tomu zůstal dál bez práce a majitel Pardubic Petr Dědek ho oslovil hned po vypadnutí Dynama z play off. Varaďa nastoupil k němu, Radim Rulík slyšel, že v Pardubicích končí.

Schválně si zkuste tipnout: kdyby se tohle domino nerozjelo, kdo by reprezentaci vedl teď? Jalonen by po MS skončil tak jako tak. Rulík by pracoval v Pardubicích, Varaďa ve Spartě, Josefu Jandačovi by šéf svazu Alois Hadamczik volal asi těžko.

Cizince by k týmu taky nelovil, rázně odmítl teorii, že by se na střídačku postavil sám. Takže? Jestli vám letošní rok přijde divoký, mohl být klidně daleko divočejší. Kdyby Sparta v listopadu 2022 kývla Varaďovi.