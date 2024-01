Proč je důležité kandidovat na post šéfa českého hokeje? Vždy má smysl se ptát

Nedovedu si představit, že by Alois Hadamczik prohrál letní prezidentské volby. Buď by musel šlápnout do nějakého pořádného maléru, nebo by sám musel ohlásit, že se nechce zúčastnit. Jiná varianta, že Český hokej dostane od léta nového prezidenta, podle mě neexistuje. Ale stejně je tady důvod, proč má smysl na konferenci kandidovat a přednést svůj program, případně otázky.