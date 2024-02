Zadina nechal Dynamo dýchat. Teď fáze II: Play off ukáže okamžitou formu

Události v Dynamu ho nakonec poprvé v kariéře vystřelily na pozici hlavního trenéra. Václav Varaďa přišel jako megastar, Zadina se místo něho jevil jako řešení, které nejméně bolí. Nečekaný konec a on byl zrovna po ruce. Ber, nebo nech být. Nebyl čas. Vzal, a otevřela se před ním první scéna, kde byl zvyklý dělat servis ostatním. V Třinci Varaďovi, v Pardubicích Radimu Rulíkovi.

V polovině ledna se stal hlavním koučem největšího českého aspiranta na titul. Ne podle plánu, ale dost divoce.

Možná o to víc zarazí, jak ke své misi přistoupil. Rozhodl se správně, když se veřejně nijak nevymezoval vůči Varaďovi. Netroubil do světa, co by chtěl překopat, změnit. Nepotřeboval nikoho zastínit, být výš než jeho hráči nebo předchůdce. Ale při pohledu na pardubickou hru poznáte, že plán evidentně měl.

Menší krizí si parta pod jeho velením tedy taky prošla. Před reprezentační pauzou prohrála dvakrát v řadě, nejdřív se Spartou, pak s Olomoucí. Kdyby nepřišla přestávka, možná by následoval i kolaps v Plzni, protože bez Lukáše Sedláka i Martina Kauta se hra najednou rozpadla. Jako když říznete nožem do betonu, ztupily se hrany.

Jenže po pauze vidíte věc, o které třeba před rokem mluvil tak často Rulík. Zásadní je, aby výkon rostl. To se teď děje. A když soupeř typu Hradce v něčem dominuje, nějaká individualita zápas překlopí na stranu Dynama.

Některé principy Pardubicím zůstaly. Hodně těží ze hry beků. Čerešňák, Košťálek, Hájek i Vála dovedou házet puky dobře do provozu před brankou. Tým se svižnou kombinací dovede vypořádat s rychlejším přístupem k bekům. Navíc Zadina posouvá svoje Dynamo k větší agresivitě. Hráči působí, že v ofenzivní fázi mají větší volnost, sedí jim to.

Postupně zmizely problémy, že o dva góly tým vede, zajdete si na záchod a je srovnáno. Ve výsledku jsou Pardubice koncentrovanější na výsledek než dřív, byť působí uvolněněji.

Marka Zadinu teď čeká další velká pracovní výzva. Play off se mění i na trenérské bitvy. Se soupeřem vás čeká čtyři až sedm zápasů, rozjedou se strategické šachy. Dávno pryč je doba, kdy soka nemusíte řešit, a stačí se koncentrovat jen na sebe. Je nutné načíst a rozluštit kódy a přechytračit. Dát hráčům správný návod. Mít víc plánů a kombinací. Reagovat na vývoj zápasu. Když se nedaří, hned zafungovat jako dobrý psycholog. Ideálně potřebujete přijít s něčím, co rozhodí i soupeře.

Dlouhodobá část ukazuje spravedlivě kvalitu týmů. Play off je ale ukázkou okamžité formy, práce pod tlakem, precizních obran, dominantních brankářů a trenérů, kteří mají plány. Pro Marka Zadinu začíná další velké dobrodružství. A pro extraligu lákavý příběh. Jak dovede pracovat pod tlakem?

