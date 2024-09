Neopakovat Benákovu cestu. Martinec pro Novotného musí mít plán. Jinak...

Adam Novotný je v šestnácti letech hodně schopným borcem. Má dovednosti, srovnanou hlavu i tělo nachystané na dospělý hokej. Málokdy se všechno sejde takhle najednou. V Hradci nemá nijak výraznou roli, nechodí na speciální týmy, většinou toho moc nenahraje ani v posledních třetinách. Takže je taky strašně jednoduché nahlas zařvat, že tohle je ostuda, měl by se okamžitě sbalit a zmizet za moře.

Dnes je všem jasné, že Adam Benák to před rokem udělat měl. Ale že zůstal, tím spíš v Plzni, se tehdy jevilo jako parádní volba.

No a u Novotného to může být naopak. Teď kroutíte hlavou, po sezoně si řeknete, jak je super, že zůstal. Vývoj žádného hráče se neposuzuje podle prvních tří zápasů, ale podle celé sezony. Vzhledem k tomu, jak z Hradce bralo hodně hráčů za poslední roky kramle? Nevěřím, že by klub se svým výrazným mladým hráčem neměl plán.

Pokud Novotnému trenér Tomáš Martinec připraví dobře rozvojový plán, podle kterého mladý borec vystřelí? Přiletí důkaz, že má smysl v klubu zůstávat dál. Jestli to nevyjde? Tak se organizace pohřbí a už navěky bude vodit cizince ze Slovenska, protože jestli se ani takhle nadaný hráč postupně neposune, nemůže se to povést nikomu. Takhle se teď věci mají.

V minulé sezoně odehrál Novotný 10 zápasů na přelomu patnáctých a šestnáctých narozenin. Teď vypadá, že do kádru patří už stabilně. Pokud mu v Hradci pomáhají s rozvojem, pilují s ním ofenzivní detaily, dovedu si představit, že do měsíce vyletí nahoru.

Není umění strčit teenagera na přesilovku, dát mu třikrát po sobě osmnáct minut. Je umění trefit dobu, kdy je na takovou šanci připravený, a upřímně si to říct. Třeba nějak takhle: Míříme k tomu, abys v říjnu hrál kolem patnácti minut a chodil do speciálních týmů, jen potřebujeme vyladit věc XY.

Jestli takhle Hradec uvažuje, ukáže se výsledek brzy, a jestli ne, tak vlastně taky. To samé platí u Radima Mrtky v Třinci nebo Vojtěcha Čihaře v Karlových Varech. Vždycky se může něco pokazit, ani z kanadské juniorky se všichni mladí Češi nevracejí domů lepší o 100 %. Jestli jejich cesta doma vyjde, je to zpráva pro další: Pokud fyzicky zvládnu dospělý hokej, není potřeba mizet nutně za oceán. Jde to i jinak.

Vykoukal pálí: Tabulkové odstupné zvýhodňuje cizince a brzdí český hokej Video se připravuje ...

Mountfield HK Vše o klubu ZDE