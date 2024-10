Verdikt soudu koupil čas. Pro Varaďu i Pardubice bude nejlepší dohoda

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Možná jste čekali na peprné detaily, jak Václav Varaďa měl šikanovat hráče. Sepsané výpovědi samotných hráčů Pardubic, členů realizačního týmu a dalších osob. Naštěstí o daném tématu odvolací soud kolem sporu trenéra a hokejového klubu nebyl. Klub poukázal na procesní chyby, tím pádem se patrně začne u okresního soudu nanovo. Na věc se dá ale dívat i jinak. Obě strany mají ohromnou výhodu, dostaly čas se ještě domluvit. Bylo by to nejlepší řešení.

Pokud by u soudu měly zaznít detaily z jedné strany, co všechno měl v Pardubicích dělat Václav Varaďa a on by zase pálil, čím ho klub poškodil, bylo by jako vytáhnout starou tátovu krabici, kterou před vámi schovával v kůlně.

Hrozně rádi byste se mrkli. Ale současně je nejlepší, když se nikdy nepodíváte a nezkazíte si ideály. Co když narazíte na starý pytlík s kokainem? Na porno?

U tatínka?

Neee.

Stejné by to bylo i v případu Václava Varadi. Soud si vyžádal po jeho obhájci, že je potřeba jít do větších detailů, čím je klient poškozen. Ty by samozřejmě musely vytáhnout i Pardubice, pokud nechtějí platit velké miliony. Suma 11,6 milionu navíc dál poroste o soudní výlohy, náhrady na řízení a úroky.

Jak se říká, že některé věci mají zůstat v kabině, tak tyhle by v ní už měly zůstat stoprocentně. Pro dobro Václava Varadi i Pardubic by bylo, kdyby se během dvou následujících měsíců obě strany sešly, škrtly všechny emoce a domluvily se na mimosoudním vyrovnání. Stalo se, je konec. V manželství to přeci taky chodí tak, že na rozvodu mají podíl obě strany, ne? Byť to v emocích nejdřív cítíte asi jinak.

Mimosoudním vyrovnáním by odpadly všechny nepříjemnosti, kdy by se začala vytahovat špína, kdo co řekl, neřekl, udělal a neudělal.

Nejlepší by bylo, kdyby se na celou akci vzpomínalo jako na svazek, který se oboustranně nepovedl. A nic víc.

U krajského soudu jste teď mohli vidět zmíněnou tátovu krabici. Víte, že existuje. No a pro všechny by bylo zlaté, kdybychom se otočili, soudce ji vzal a někam hodně hluboko zakopal. U toho se dá říct i otřepané: „Život jde dál.“

Ať si kouč najde klub, naváže na někdejší třineckou slávu, má motivaci ukázat, že je nejlepším trenérem v zemi, že dovede kouzlit a třeba se jednou dostat i k reprezentaci. Pardubice ať se soustředí na svoji misi, kdy se pokouší najít cestu, jak doskákat za titulem. Takhle nějak vypadá ideální finiš celého sporu. Ještě pořád je na něj čas.

