Vitík ukázal, proč je o něj zájem. Otupil zbraň chlapíka, který míří do Francie

Ještě před rokem se přel o místo v základní sestavě s Asgerem Sörensenem. Postupně důrazněji klepal na vrata, až je definitivně rozrazil dokořán. Martin Vitík momentálně nechybí v žádném z těžkých zápasů. Stejně tak proti švédskému Malmö, v klíčovém boji o téměř půlmiliardovou odměnu. Po sobotním volnu proti Jablonci hrál od začátku.

Jasně, v závěru toho měl dost. Trápily ho křeče a po dvaaosmdesáti minutách zmizel ze scény. Jenže za tu dobu stačil přesvědčit o tom, že jde správným směrem. A to měl proti sobě silné soky, v jeho prostoru se pohybovaly dvě velké hrozby.

Vitík natěsno válčil s podobně vysokým Isaacem Kiesem Thelinem. Když bylo v prvním poločase nejhůř, pohotově mu skočil pod nohy. Jinak ve vzduchu vládl, stejně jako v posledních týdnech.

Český reprezentant obstál také na zemi, kde mu mohl nadělat spoustu problémů výborně hrající Nanasi. Muž, jenž si svými výkony v Malmö řekl pravděpodobně o blížící se přestup do francouzské ligy. I když jde v uvozovkách pouze o Štrasburk.

Je vidět, že Vitíkovy výkony bobtnají. Je sebevědomý, postupně se z něj stává lídr a jistota v defenzivě. Rychle se posouvá, a to zvlášť tak náročným zápasem, jaký absolvoval proti Malmö.

Byť Sparta (a zřejmě ani trenér Lars Friis) o tom nechce ani slyšet, ukazuje se, že Vitík se výrazně přibližuje přestupu do týmu z top evropské soutěže. Jestli to bude do konce léta, v zimě, nebo až za rok, to je otázka. Ale zájemci postupně přibývají.

Jestli je mezi nimi Hoffenheim, který nedávno udělal z Adama Hložka svého nejdražšího hráče v historii, stoprocentně jde o důvod k zamyšlení. Ze strany Vitíka, jeho agenta i Sparty.