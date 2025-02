Terapie Kuchtou a Suchomelova odvaha. Sparta hrála dvakrát stejně

Lars Friis: Poprvé od loňského léta vyslal stejnou sestavu hráčů do dvou zápasů po sobě. A vyplatilo se. Na hrotu útoku vsadil na dvojici Haraslín a Kuchta, která se dostala do tempa. Vyšlo mu i střídání, když rychlý Krasniqi vstřelil gól a protlačil se do dalších šancí. Navíc sparťané znovu ukázali, že formaci 3-5-2 dostali pod kůži.