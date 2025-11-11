Němec nemíní dohánět Zárubu a říká: Nevyčítejme mladým hráčům odchody do ciziny
Mezi hokejisty vždy platil za užvaněného, což se Ondřeji Němcovi (41) hodí i dnes, kdy ve Vsetíně trénuje mládež, navíc naskočil i na mediální scénu, rovnou do ČT. Minulý týden v Ängelholmu a v Tampere komentoval duely Euro Hockey Tour. „O víkendu jsem potkal Honzu Košťálka, který se mě hned ptal, jestli jsem ho zdrbal za to, jak mu utekl puk na modré čáře se Švédy. Chyba to byla, popsal jsem ji, vzal to. Nemám zájem někoho sundávat,“ usmívá se bývalý vynikající obránce v rozhovoru pro iSport Premium.
Mistr světa z roku 2010 a trojnásobný extraligový šampion jede hokej naplno, vidí jej z mnoha stran. Na severu Evropy navíc po nocích pečlivě sledoval počínání reprezentační sedmnáctky na prestižním World Hockey Challenge, kde mu hrál talentovaný syn Adam, v týmu s hodností kapitána. Ondřej Němec na základě svých zkušenosti popisuje palčivé téma – výchovu zdejších hokejistů. „Lepší než nadávat na odchody ven je najít způsob, jak jim zamezit. A to je zařídit kvalitnější soutěže s vyšší konkurencí a stabilním systémem,“ soudí.
Cítíte se komfortně s mikrofonem a sluchátky na uších?
„Je to fajn, něco nového. Beru to jako doplněk, možnost a bonus být nablízko nároďáku. Vidím naživo tréninky i zápasy, na což hledím hlavně z trenérského pohledu, protože trenéřina je moje priorita, chci se v ní co nejvíc posunout. Sleduju zblízka špičkový evropský hokej, hodně mi to dá. Komentování je prima zpestření a těší mě, že mám docela dobrou odezvu.“
Vždycky jste měl pěknou vyřídilku, kdy vás napadlo, že zasáhnete i do mediálního prostředí?
„Baví mě dávat na konkrétní věci svůj pohled, protože v hokeji jsem něco odehrál a něco snad i dokázal. Každému se to nemusí líbit, já ale nikomu svůj názor nevnucuju, naprosto chápu, že jich je víc. Začalo to telefonátem od Ondry Tomka, který končil v ČT, zda bych neměl zájem o tuhle práci. Bylo to konzultované i s Robertem Zárubou. Začal jsem přípravákem proti Rakousku, proběhlo to fajn a následně jsme se s Robertem domluvili na občasné spolupráci. Trénuju vsetínský dorost, to je pro mě stěžejní. Ale pokud to časově stíhám, rád se pustím do komentování.“
Býváte nervózní?
„Jen poprvé, protože jsem nevěděl, co mě čeká. Existují jistá pravidla, musíte se trochu hlídat, nesmíte být samozřejmě vulgární, urážet. Já chci lidem u obrazovky vysvětlit, proč se tohle zrovna děje na ledě, přidat vlastní zkušenost z kariéry, pokud cítím, že se to hodí. Přidat určitou nadstavbu. Se spoustou hráčů se ještě znám z vlastní kariéry. Není to zase tak dlouho, kdy jsem skončil.“
Máte v sobě záklopku, kam už nechcete zajít?
„Především se snažím být objektivní, nemám zájem někoho sundávat. O víkendu jsem potkal Honzu Košťálka, který se mě hned ptal, jestli jsem ho zdrbal za to, jak mu utekl puk na modré čáře se Švédy. Chyba to byla, popsal jsem ji, vzal to. Není mým cílem podrývat někomu sebevědomí, každý děláme chyby, taky jsem jich nasekal.“
Nejpalčivější problém? Odchody mladých do ciziny
Kam to chcete dotáhnout?
„Jak jsem zmínil, vidím se především v trénování, chci si dodělat áčkovou licenci, zlepšovat se v branži. Na Vsetíně vedu dorost, jednoho krásného dne