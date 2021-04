Žokej z Ligy mistrů. Minařík je stejnou osobností jako Nedvěd či Jágr

K finanční podpoře zraněného Minaříka vyzval na twitteru i hvězdný Frankie Dettori, který v sobotu vyhrál v Ascotu posedmé dostih King George VI and Queen Elizabeth Stakes, čímž vyrovnal vyrovnal legendu Lestera Piggotta. • profimedia.cz

Filip Minařík oficiálně ukončil svou fenomenální jezdeckou kariéru čtvrtstoletí poté, co odešel do Německa, do jedné z dostihově nejvyspělejších zemí Evropy. Ve fotbalu i hokeji bylo srovnání se západní cizinou v dobách předlistopadových běžné. V dostizích v té době zakázané.