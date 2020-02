Akce Stanley Cup? Utajená paráda. Zachovi chybí krok, potřebuje mentora | iSport.cz

Jsou to už tři týdny, ale pořád mám v hlavě nádherné vzpomínky na to, jak nás New Jersey Devils po dvaceti letech od zisku Stanley Cupu pozvali a jakou parádu nám uspořádali. Byly to skvělé dva dny, fantasticky zorganizované, s úžasnou atmosférou, naprosto uvolněné. Byl jsem nesmírně rád, že součástí celého víkendu mohla být moje rodina, to pro mě znamenalo úplně nejvíc.