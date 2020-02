Dojemný návrat! Sýkora po 20 letech konečně kroužil se Stanley Cupem | iSport.cz

Trvalo to dlouhých dvacet let, ale Petr Sýkora se dočkal. Konečně si na ledě v dresu New Jersey užil vítězné kolečko se Stanley Cupem. S týmem Devils ho poprvé v kariéře vyhrál v roce 2000 v šestizápasové bitvě proti Dallas Stars, ale vítězství tehdy sledoval z nemocnice. Klub si ale před pár dny pozval všechny protagonisty tehdejšího triumfu a českého střelce vyslal na led jako posledního. Jediný se na ledě projel se Stanley Cupem. Konečně!

Co se týče bojů o Stanley Cup patří Sýkora k hokejistům z nejzkušenějších. Zase tolik hvězd z moderní éry totiž nemůže říct, že se do finále dostalo rovnou šestkrát. A co na tom, že rodák z Plzně celkem čtyři (2001, 2003, 2008, 2012) prohrál, počítají se ty dvě, ve kterých slavil.

Bohužel ani v jednom případě to nebylo úplně ideální. Když vyhrál Sýkora v roce 2009 Stanley Cup s Pittsburghem v kariéře podruhé, byl sice na ledě i s bruslemi a dresem, ale to bylo jen díky přípravě. V ostré akci už pár dní nebyl, protože v jedné z předchozích finálových bitev utrpěl zlomeninu nohy.

A v roce 2000 to bylo ještě podstatně horší.

New Jersey dotáhlo finále proti Stars až do šestého utkání, které se hrálo 10. června na ledě aktuálních obhájců z Texasu. Sýkora, který byl členem úderné formace s Patrikem Eliášem a Jasonem Arnottem, odehrál z důležitého souboje jen tři minuty a šestnáct vteřin. Osudným se mu stal střet s Derianem Hatcherem.

Kapitán Dallasu, a jeden z nejobávanějších hráčů své doby, si totiž na rychlé křídlo počkal a zrasil ho drtivým hitem, za který by v současnosti určitě zamířil na kafíčko k disciplinární komisi. Jenže tehdy se hrálo jinak a americký bek nedostal ani dvojku a soupeřova útočníka nechal na lehátku odvézt rovnou do nemocnice.

Odtamtud pak musel Sýkora sledovat, jak jeho Devils na ledě křepčí se Stanley Cupem. Na počest jednoho z klíčových mužů sestavy, který si v play off připsal 17 bodů ve 23 zápasech, si pak ještě na ledě Eliáš a trenér Larry Robinson oblékli Sýkorův dres.

Možnost projet se s Pohárem po ledě, jak to k vydřenému vítězství vždy patří, ale neměl. Užil si ji až na začátku února 2020, tedy po téměř dvaceti letech. A to celkem v plné parádě, protože na ledě se kromě několika jmen (například Alexandr Mogilny, Jay Pandolfo či Vladimír Malachov) objevili všichni.

Mohutný aplaus si užili Martin Brodeur, prošedivělí Scott Niedermayer či Claude Lemieux, Bobby Holík či legendární kapitán Scott Stevens, který sebou na led donesl i Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off, kterou tehdy získal. Highlight celého večera ale přišla o chvíli později, to když vstoupil na led Sýkora a přinesl sebou Stanley Cup.

IT’S ABOUT TIME.



Petr Sykora finally gets his victory lap with the Stanley Cup after missing the 2000 Cup on-ice celebrations when he got injured in game 6. #2000CupNight | @budlight pic.twitter.com/gPfsm3GTVO — New Jersey Devils (@NJDevils) February 2, 2020

„Tehdy jsme měli skvělý mix. Byli jsme velcí, silní, měli jsme skvělého gólmana a byli jsme schopní hrát mnoha způsoby,“ vzpomínal pro NHL.com Stevens. „Každé takové vítězství je vždycky něco úžasného, takže je super potkat se zase po dvaceti letech,“ dodal.

A jestli si myslíte, že dvacet let je dlouhá doba na to, aby si hráč podobnou situaci užil, tak se mýlíte. „Neuvěřitelné,“ říkal Sýkora v šatně, kde se vedle něj zrovna usadil polský obr Krzysztof Oliwa. „Jen se podívejte na moje ruce,“ řekl a ukázal na kameru, jak se mu klepou prsty.

Takovou moc má Stanley Cup.