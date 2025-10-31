Poprask na Oktagonu. Šampion převážil o TŘI kila. Udělal pak český zápasník chybu?
Ranní vážení Oktagonu 79 v Brně nabídlo velké drama. Limit velterové váhy (77 kg) nesplnil obhajující šampion Ion Surdu, navážil 80,7 kg, což ho stálo 50 procent výplaty a titul. Ten může v zítřejším utkání získat pouze jeho soupeř, domácí Andrej Kalašnik. Čech nedal Moldavanovi váhovou podmínku na utkání, čímž se připravil o možnou výhodu. „Myslím, že Surdu bude mít v době zápasu přes sto kilo,“ říká Martin Burkot, trenér Kalašnika.
Nejočekávanější zápas zítřejšího Oktagonu 79 poznamenal extrémní váhový přešlap šampiona Iona Surdua. Tři a půl kila, o která nesplnil limit, ho stojí 50 procent výplaty a titul. Andrej Kalašnik utkání přesto přijal i za cenu značné fyzické nevýhody. Překvapivě navíc nevyužil možnosti zadat soupeři limit, který by musel Moldavan dodržet ještě před zápasem.
„Vůbec jsme nepočítali s tím, že by Surdu váhu nedal. Nejde jen nesplnění limitu, ale také o jeho současný stav. Doktor mu zakázal další hubnutí a on je v hrozném fyzickém stavu. Sotva na vážení došel,“ povídá Martin Burkot, Kalašnikovův trenér.
„Na velterovou váhu byl vždycky hodně velký a poslední zápas měl navíc ve vyšší kategorii. To, že pro něj bude shazování těžké, bylo jasné. Nicméně Andrej to přesto všechno bere, do zápasu nastoupí. Chce titul a chce ho získat doma,“ říká kouč.
Váhová výhoda pro Moldavana byla před zápasem velkým tématem, aniž by se vůbec brala v potaz možnost porušení limitu. I fyzická převaha činila ze Surdua favorita titulového mače. Kalašnik mohl soupeři tuto výhodu jednoduše vzít. Stačilo mu zadat maximální počet kil, která může přibrat do zápasu. To ale překvapivě neudělal.
„Asi to chyba byla. Měl dát Surduovi váhový limit na zítra, ale neudělal to. I on dělal váhu a nebyl ve stavu, aby taková rozhodnutí na místě hned dělal. Bohužel…Kdyby mu řekli cokoliv, on by to odkýval. Tak moc ten zápas chce,“ podotýká Burkot.
Nezvládnuté hubnutí může Moldavanovi pomoct i uškodit. Směrodatná bude délka zápasu. „Myslím, že Surdu bude mít v době zápasu přes sto kilo. Každé kilo mu pomůže v obraně proti takedownům, to bude jeho velká výhoda. Na druhou stranu se na něm těžké shazování, které dnes absolvoval, může podepsat v pozdějších kolech. Kondičně to nebude zvládat,“ myslí si trenér domácího borce.