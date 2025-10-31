Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Sparta i v Karviné začne bez TOP střelce. Zlomí Slavia sérii ztrát?

Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech fotbalových týmů pro 14. kolo Chance Ligy?
16
iSport.cz
Chance Liga
Již 14. kolo fotbalové Chance Ligy opět nabídne napínavou podívanou na vrcholu, ale i ve spodních patrech tabulky. Vedoucí Sparta po úterním obratu s Bohemians může zvýšit náskok v Karviné. Slavia se po třech ligových ztrátách pokusí vyhrát doma proti Baníku. Zvedající se Pardubice mají v duelu s pražskou Duklou šanci se posunout ještě výš ode dna. Trefí se opět střelec Vojtěch Patrák? Projděte si v tradičním článku na webu iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.

  • Od příchodu kouče Trousila působí Pardubice v útoku oživeným dojmem. Žádný tým nedosáhl v posledních dvou kolech jejich hodnoty 4,6 očekávaného gólu (xG).

  • Dukla venku ještě nevyhrála a vstřelila jen tři branky, což je nejhorší bilance v lize. Dvě ze tří venkovních branek vstřelil levý bek Šehovič.

  • Slovácko patří mezi nejoblíbenější liberecké soupeře. V minulé sezoně dvakrát se Severočechy vysoko prohrálo, v obou případech následně odvolalo trenéra.

  • Trenér Kováč má k dispozici jen tři střelce, kteří se prosadili v posledních kanonádách proti Slovácku (4:1, 4:0, 4:0) – Mikulu, Krollise a Kayonda.

  • Jablonec je s Duklou zatím jediným týmem, který neinkasoval žádný gól v úvodních patnácti minutách. Celkem doma obdržel čtyři góly v šesti zápasech.

  • Zlín si drží bilanci tří proher, což je v této fázi soutěže třetí nejlepší nováčkovský počin. Lépe na tom byly pouze Sigma (2017) a Bohemians (2000).

  • Sérii tří ligových ztrát zažila Slavia naposledy mezi sezonami 2021/22 a 2022/23. V rámci jedné sezony naposledy na jaře 2016, následovala domácí výhra 5:1.

  • Proti Slavii skóroval Ladislav Almási v kariéře dvakrát, po Bohemians a Zlínu tak jde o jeho nejoblíbenějšího českého soupeře.

  • Ve vzájemných střetnutích padají góly. Remíza 0:0 se neurodila už 15 let a posledních deset duelů si drží solidní bilanci 3,6 gólu na utkání.

  • Byť Sigma vyhrála jen jeden z posledních pěti zápasů, v žádném z nich neprohrála. Drží tak nejdelší sérii bez porážky pod koučem Janotkou.

  • Byť má tři červené karty, Karviná je se dvanácti žlutými nejméně trestaným týmem v lize. Sparta je na opačné straně tabulky s 31 žlutými tresty.

  • Ve středu Sparta opět ukázala hlavní zbraň – otáčení zápasů. Žádný tým v top 10 evropských ligách nezískal tolik bodů (14) poté, co inkasoval jako první.

  • Bohemians se už třikrát podařilo v Ďolíčku otevřít skóre v prvních 20 minutách. Domácí bilance s Hradcem 2 – 2 – 3 z posledních deseti let ale mluví pro Votroky.

  • Hradecké standardky jsou velkou zbraní, už z nich padlo pět branek. Klokani jsou ale nadále jediným týmem v lize, který neinkasoval hlavou.

  • V domácím prostředí Skláři umí Viktorii hru znepříjemnit. V posledních deseti případech šestkrát bodovali a Plzni povolili jen 1,1 gólu na zápas.

  • Hyský je zatím v pozici kouče Viktorie stoprocentní. Pod čtyři výhry a skóre 7:1 se podepsalo pět střelců, především dvougóloví Adu a Durosinmi.

 

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

