Pravděpodobné sestavy: Sparta i v Karviné začne bez TOP střelce. Zlomí Slavia sérii ztrát?
Již 14. kolo fotbalové Chance Ligy opět nabídne napínavou podívanou na vrcholu, ale i ve spodních patrech tabulky. Vedoucí Sparta po úterním obratu s Bohemians může zvýšit náskok v Karviné. Slavia se po třech ligových ztrátách pokusí vyhrát doma proti Baníku. Zvedající se Pardubice mají v duelu s pražskou Duklou šanci se posunout ještě výš ode dna. Trefí se opět střelec Vojtěch Patrák? Projděte si v tradičním článku na webu iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.
Od příchodu kouče Trousila působí Pardubice v útoku oživeným dojmem. Žádný tým nedosáhl v posledních dvou kolech jejich hodnoty 4,6 očekávaného gólu (xG).
Dukla venku ještě nevyhrála a vstřelila jen tři branky, což je nejhorší bilance v lize. Dvě ze tří venkovních branek vstřelil levý bek Šehovič.
Slovácko patří mezi nejoblíbenější liberecké soupeře. V minulé sezoně dvakrát se Severočechy vysoko prohrálo, v obou případech následně odvolalo trenéra.
Trenér Kováč má k dispozici jen tři střelce, kteří se prosadili v posledních kanonádách proti Slovácku (4:1, 4:0, 4:0) – Mikulu, Krollise a Kayonda.
Jablonec je s Duklou zatím jediným týmem, který neinkasoval žádný gól v úvodních patnácti minutách. Celkem doma obdržel čtyři góly v šesti zápasech.
Zlín si drží bilanci tří proher, což je v této fázi soutěže třetí nejlepší nováčkovský počin. Lépe na tom byly pouze Sigma (2017) a Bohemians (2000).
Sérii tří ligových ztrát zažila Slavia naposledy mezi sezonami 2021/22 a 2022/23. V rámci jedné sezony naposledy na jaře 2016, následovala domácí výhra 5:1.
Proti Slavii skóroval Ladislav Almási v kariéře dvakrát, po Bohemians a Zlínu tak jde o jeho nejoblíbenějšího českého soupeře.
Ve vzájemných střetnutích padají góly. Remíza 0:0 se neurodila už 15 let a posledních deset duelů si drží solidní bilanci 3,6 gólu na utkání.
Byť Sigma vyhrála jen jeden z posledních pěti zápasů, v žádném z nich neprohrála. Drží tak nejdelší sérii bez porážky pod koučem Janotkou.
Byť má tři červené karty, Karviná je se dvanácti žlutými nejméně trestaným týmem v lize. Sparta je na opačné straně tabulky s 31 žlutými tresty.
Ve středu Sparta opět ukázala hlavní zbraň – otáčení zápasů. Žádný tým v top 10 evropských ligách nezískal tolik bodů (14) poté, co inkasoval jako první.
Bohemians se už třikrát podařilo v Ďolíčku otevřít skóre v prvních 20 minutách. Domácí bilance s Hradcem 2 – 2 – 3 z posledních deseti let ale mluví pro Votroky.
Hradecké standardky jsou velkou zbraní, už z nich padlo pět branek. Klokani jsou ale nadále jediným týmem v lize, který neinkasoval hlavou.
V domácím prostředí Skláři umí Viktorii hru znepříjemnit. V posledních deseti případech šestkrát bodovali a Plzni povolili jen 1,1 gólu na zápas.
Hyský je zatím v pozici kouče Viktorie stoprocentní. Pod čtyři výhry a skóre 7:1 se podepsalo pět střelců, především dvougóloví Adu a Durosinmi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu