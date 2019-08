Syndrom vyhoření se do Plzně vrátil. A Vrba už není pan Nedotknutelný | iSport.cz

Naděje Viktorie na čtvrtý postup do Ligy mistrů se roztříštily hned na první překážce. V úmorném parnu dostala za vyučenou, Olympiakos ji naprosto suše přesunul do kvalifikace Evropské ligy. Na cestu domů jí zabalil čtyři góly a spoustu mrzutosti. Bylo paradoxní, že k fotbalové havárii došlo den poté, co Pavel Vrba velmi sebevědomě na předzápasové tiskové konferenci v Pireu označil současný tým za nejsilnější, který kdy v Plzni trénoval. „Vedení klubu učinilo v létě obrovský krok, vytvořilo nejsilnější kádr, který tady byl,“ doslova pronesl.