Schick dospěl do bodu zlomu. Musí udržet laťku a být v Lipsku hvězdou | iSport.cz

Proč? Protože v Lipsku je pouze na hostování.

Saský klub za roční zápůjčku zaplatil AS Řím tři a půl milionu eur (necelých devadesát milionů korun), s případnými bonusy se částka může zvýšit ještě o cirka třináct milionů. Co je ale mnohem zásadnější, že Lipsko má na nejvýkonnější kanon české výroby opci. A v případě, že ji uplatní, pošle do římské kasy závratných 750 milionů korun. Pokud by se tak stalo, Schick by prožil déjà vu. Stejně jako během hrubě nevydařeného angažmá u giallorossi by měl, chtě nechtě, na dresu připnutou visačku – nejdražší nákup v historii klubu.

Je zcela logické, že sportovní vedení Lipska bude velmi zvažovat, zda takovou monumentální investici realizovat. Během následujícího půlroku bude pečlivě monitorovat každý hráčův dotek s míčem, řeč těla, pracovitost v zápase, píli na tréninku, náležitý vývoj procesu zlepšování, ale třeba i přístup k povinnostem, které s fotbalem na první dobrou úzce nesouvisí.

Schick se ocitl v bodu zlomu. Je dost možné, že v bodu zlomu celé kariéry.

Je evidentní, že nesmí selhat. Jedna bídná štace stačila, nyní je třeba ukázat, že ve špičkovém evropském týmu se dovede etablovat a stát se hráčem, okolo nějž se věci točí. Že k tomu má Schick dispozice není sebemenších pochyb. Talentovanější útočník nebyl v Česku na skladě od dob Milana Baroše.

Současnou tváří Lipska je útočník Timo Werner. Vzhledem k jeho famózní formě je pravděpodobné, že v klubu zůstane do léta a pak se přesune na prestižnější adresu. Okno pro odchovance Sparty bude otevřené. Uvolněné místo klíčového muže party Juliana Nagelsmanna může zaplnit. Být hvězdou klubu, blyštivou ozdobou, marketingovým lákadlem. Už jenom to je motivace jako hrom.

Schick je inteligentní kluk s vysokou mírou empatie. Umí chápat věci v souvislostech a jistě si moc dobře uvědomuje, že případný návrat do římského pekla – v případě neuplatnění opce - je pro vývoj kariéry vysoce nežádoucí. V životopise by se šklebila další černá kaňka.

Nevytahujme ale černý scénář, na celou záležitost je třeba hledět pozitivně. Schick je konečně spokojený. Ba co víc, evidentně nadšený z atmosféry v klubu, v aplikaci herního systému, který mu vyhovuje mnohem víc, než chaotický fotbal s prvky narcismu ve Věčném městě. Otrávenost zmizela, Schicka fotbal zase náramně baví. I proto mám mnohem blíže k názoru, že útočník následující půlrok ustojí a nedá šéfům Lipska jinou možnost, než poslat do Itálie tři čtvrtě miliardy. A to i poté, co neskóroval v otvíráku jarní sezony proti Unionu Berlín.