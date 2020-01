Lipsko vyráží za titulem. Schicka a spol. favorizují i soupeři z bundesligy | iSport.cz

Když RB Lipsko v létě 2014 vstupovalo jako nováček do druhé bundesligy, hovořil jeho šéf a rakouský miliardář Dietrich Mateschitz o tom, že titul mezi německou elitou je otázkou času. „Jednou to přijde,“ prohlásil tehdy. Tento okamžik se na podzim výrazně přiblížil.

Už před jeho začátkem se Mateschitz vsadil o pivo s tehdejším prezidentem Bayernu Ulim Hoenessem, že Lipsko bude do tří let mistrem. Chmelový nápoj od ikony bavorského kolosu si bude možná moct vychutnat už na konci jara. Lipsko přezimovalo v čele tabulky.

„Ještě se musíme rozvíjet. Momentálně nejsme dost dobří na to, abychom se stali mistry,“ bránil se v průběhu zimní přestávky trenér Lipska Julian Nagelsmann. „Je úplně jedno, že jsme po podzimu první. Ano, udělali jsme hodně věcí dobře, ale měli jsme i štěstí, že týmy jako Bayern nebo Dortmund zůstaly pod svými možnostmi. Musí opět přijít dobrá kombinace štěstí a umění, abychom byli úspěšní. Jsem si docela jistý, že skončíme do čtvrtého místa. Ale abychom byli mistři, museli bychom podat ještě lepší výkon, než bylo 37 bodů na podzim,“ prohlásil dvaatřicetiletý kouč ve čtvrtek na tiskové konferenci.

Právě Nagelsmann je architektem dalšího zlepšení ambiciózního saského klubu. Týmu se ujal v létě, ten pak pod jeho vedením ve své hře dokázal obratně propojit kontrolu nad míčem a smrtící brejky. Důkaz? Lipsko drželo ve více než polovině zápasů balon přes 60 procent času, zároveň dalo nejvíc branek po rychlých kontrech. Nagelsmannova parta hraje ofenzivě, dominantně, přímočaře. Ční příspěvek útočného expresu Tima Wernera, který nasázel osmnáct gólů.

Po jeho boku se v závěru podzimu rozparádil i forvard Patrik Schick. Český reprezentant se po problémech s kotníkem chytil a v posledních pěti bundesligových partiích vstřelil čtyři branky a připsal si i jednu asistenci. „Člověk pomalu začíná chápat, proč je opce na něj 29 milionů eur,“ psala pak některá média v Německu.

Právě 29 milionů eur (v přepočtu 740 milionů korun) je částka, za kterou Lipsko může Schicka z AS Řím následně vykoupit. Český střelec, který příští týden oslaví čtyřiadvacáté narozeniny, se tak bude na jaře snažit pomoct RB k titulu a také přesvědčit jeho představitele, aby do něj investovali a nechali si ho v kádru.

Nagelsmannův soubor na podzim válel. „A pro mě je to jasné: Lipsko na jaře získá titul,“ nepochyboval před startem jara sportovní ředitel Schalke Jochen Schneider. „I pro mě je RB největším favoritem,“ připojil se jeho kolega z Mönchengladbachu Max Eberl. Také trenér Herthy Berlín Jürgen Klinsmann nebo sportovní ředitel Eintrachtu Frankfurt Bruno Hübner věří v boji o titul nejvíc celku okolo dělostřelce Wernera.

Favorizují ho i samotní bundesligoví hráči. Magazín Kicker mezi nimi v zimě udělal anketu a 43,1 procenta v ní odpovědělo, že novým mistrem bude Lipsko. Bayern pasuje do role největšího aspiranta 36 procent z 239 dotázaných hráčů.

Lipsko dnes proti Unionu Berlín zahájí svůj útok na historický primát. Stále platí, že je v Německu kvůli značné podpoře koncernu Red Bull a chybějící historii velmi nepopulární. „A kdyby se jim povedl titul, mohli by udělat alespoň malý krok vpřed v tabulce sympatií. Tenhle tým by si to zasloužil,“ podotkl Stefan Nestler, komentátor stanice Deutsche Welle.