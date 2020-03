Vzkaz (nejen) na Moravu a do Příbrami: hrajte – aspoň chvíli – fér! | iSport.cz

Lstivost plánů některých českých bafuňářů bohužel jen zapadá do pokřiveného prostředí, v kterém český fotbal už strašnou dobu žije. Vítězí spekulativní uvažování, které se stalou dennodenní normou. Jako samozřejmost se berou různé protislužby. Když mi teď pomůžeš, jindy to samé udělám já. Ať to stojí, co to stojí. Nebere se ohledy na fanoušky, na partnery, ani na hráče. Myslí se jen na svůj prospěch. Jenže to je strašlivě krátkozraký pohled.

Ekonomové se shodují, že zásadním předpokladem pro opětovné nastartování všech segmentů, je co nejrychlejší rozběhnutí života v republice. Fotbal nevyjímaje. Autority mluví o potřebě zahájit soutěž (samozřejmě, pokud to okolnosti dovolí), jinak hrozí až stomilionové ztráty. Z logiky věci – pokud by se F:L dohrála - ozdravný proces by v následujících letech probíhal snáz, nebylo by za potřebí opatření, která budou všechny zainteresované strany bolet.

Co ale sledujeme v Česku?

Místo společného uvažování a přemýšlení o nejlepších variantách přijde skupinka bossů sestupem ohrožených klubů s nápadem, že nejlepší by bylo soutěž anulovat, čímž by eliminovali vlastní pád do maléru. Tohle je arogance, bezohlednost a totální nepochopení situace.

Nyní jde o víc, tak si to proboha (nejen) v Příbrami, Zlíně, Karviné či Opavě, uvědomujte. A hrajte – aspoň chvíli - fér.

Pomůžete tím celému fotbalu.