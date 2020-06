Dvě polohy Chorého: dobračisko a zápasník MMA | iSport.cz

Čísla mluví jasně, činy jsou zdokumentovány. Na centimetr přesně dvoumetrový útočník Viktorie v duelu se Zlínem obdržel osmou žlutou kartu, čímž se automaticky vyřadil z víkendového zápasu ve svém rodišti. „Na útočníka je to vážně hodně,“ ucedil Adrian Guľa.

Vypovídající jsou ale i jiné statistky: Chorý získá napomenutí každých sedmdesát minut boje, čímž s přehledem drží ligový primát. Dokonce i historický. Statistický twitterový účet CS Fotbal zveřejnil informaci, že pětadvacetiletý borec „spotřebuje“ na jednu žlutou kartu nejméně času za celou historii české fotbalové ligy. Přesně 137 minut. Hra s čísly je někdy k pousmání, v tomto kontextu však budí vcelku pochopitelně ironické a uštěpačné poznámky.

Doopravdy ale Chorý dráždí něčím jiným: způsobem hry.

Poslední dva žluté vzkazy od rozhodčího dostal za nebezpečný zápasnický chvat na Davida Zimu a úder loktem do obličeje Lukáše Bartošáka. Nejde o výjimku. Střelec sedmnácti ligových branek nechodí pro ránu daleko. Umí do hráče zajet, kolikrát až podle, zákeřně, bez obalu… A to vadí. Všem.

Existují dvě hráčské roviny Tomáše Chorého.

Jedna je syrově válečnická. S tou si neumí poradit. V takovém mentálním nastavení není schopný uhlídat emoce, přemýšlet o důsledcích svých činů na trávníku, nedokáže racionálně uvažovat a vyhodnocovat jednotlivé situace. Jde do všeho po hlavě, což je pro sportovce bezesporu velmi dobrá vlastnost, jenže styl chování musí mít hranice. A ty útočník Viktorie celkem pravidelně překračuje.

A ta druhá rovina? Chorý hrát fotbal umí. Dokonce moc dobře. Byť má daleko k pohybové a koordinační dokonalosti a typologicky spadá do skupiny „kolohnátů“, má ve výbavě řadu vlastností, kterými dovede mužstvu pomoct. A kolikrát i vytáhnout z bryndy. V Plzni to už předvedl. Opakovaně. V Chorého případě totiž platí, že pokud si jde na hřiště v uvozovkách jen čutnout a věnuje se čistě fotbalovým věcem, dokáže mnohé překvapit. Řekl bych, že i sebe.

Je dobrák, bezkonfliktní kluk, pracovitý, slušný, pokorný, nezkažený penězi, někdy až naivní. Nespekuluje. Uvnitř se ale nedovede vypořádat se svým druhým já, které nabralo na síle v plzeňském angažmá, což má svoji logiku.

V elitním českém klubu to má totiž těžké. Během dvou a půl let se nedokázal vyšvihnout do pozice prvního útočníka. Vysedával na lavičce v éře Michaela Krmenčíka, v týmové hierarchii je momentálně před ním i Jean-David Beauguel. Do zápasů proto povětšinou naskakuje až v jejich průběhu a snaží se za každou cenu dokázat, mnohdy zbytečně urputně, že na plac patří od první minuty. Jde na to špatně. Vítězí válka namísto chladnokrevnosti a herní kvality.

Chorý si nyní od fotbalu na pár dní odpočine. Jestliže má všech pět pohromadě, nastal ideální čas zastavit se, uvědomit si chyby, přiznat úlety z poslední doby a popřemýšlet nad vlastní prezentací. Musí pochopit, že mužstvu nepomůže fauly ve stylu MMA. Že mužstvu nepomůže pravidelným sběrem žlutých karet.

Od Chorého se očekává dodání specifické ingredience po příchodu do rozjeté bitvy. Ať jsou tím myšleny góly, změna herního rytmu, výpomoc ve vypjatých koncovkách v defenzivní činnosti.

V nadstavbě bude Viktoria přesně takovou pomoc potřebovat. Pomoc fotbalového zabijáka, nikoliv zabijáka z klece.