Guľu nevyhazujte. Vydržte! Unáhlená rozhodnutí zhoršují stav věcí

Roční účet působení Adriana Guľy v Plzni zní následovně: druhé místo v minulém ročníku FORTUNA:LIGY, zcela evidentní oživení mátožného souboru, ovšem také herní lekce od Slavie. V nové sezoně dva krachy na cestě do evropských pohárů a momentálně hluboká výsledková krize, mentální i herní. Po jedenácti kolech masivní devítibodová ztráta na sešívané, která se může v neděli ještě o další kus zvýraznit. Odchod slovenského kouče z prestižního a štědře placeného místa se jeví jako nutné východisko. I s ohledem na to, jak se v takových situacích běžně chová vedení Viktorie. Na věc mám ale jiný názor.

V krizových chvílích totiž vznikají unáhlená a definitivní rozhodnutí, která v dlouhodobém časovém horizontu mají často za následek jen výrazné zhoršení původní situace. To si však ti, kteří mají zásadní slovo, uvědomí většinou až o dost později. Momentální neutěšený stav věcí v Plzni nabízí přesně takové zbrklé a překotné řešení. Vztekle zmuchlat smlouvu s Adrianem Guľou a rychle získat náhradu.

Dovolím si nesouhlasit.

Slovenský trenér přišel na západ Čech s dlouhodobou vizí, s pozoruhodnými myšlenkami, jak Viktorii přetransformovat. Klubové vedení na jeho plány v prosinci minulého roku nadšeně kývlo. Vnímalo, že komplexní změna všech procesů je zcela nutná vzhledem k okolnostem a schizofrennímu stavu, v jakém se mužstvo nacházelo na konci druhé éry Pavla Vrby.

Adolf Šádek vyprovoval, jak i jeho samotného Guľa nastartoval, jak mu vlil novou chuť a entusiasmus do práce. A nejen on. Proto mám za to, že by navzdory současným trablům měl zachovat klid a trenérovi dát adekvátní prostor dostat mužstvo ze srabu a v první opravdu velké krizi nepodléhat rozjitřeným emocím.

Na štaci v Žilině, kde si Guľa udělal velké jméno, v prvním roce také neměl přesvědčivé výsledky. Přesto tamní klubové autority vydržely, věřily jeho práci, považovaly nastolený směr za správný a jediný možný. Vyplatilo se to maximálně.

Po mém soudu by se nyní měli v Plzni zachovat stejně. Ano, šlo by zajisté o riskantní podnik, ale tím by byl i příchod nového kouče.

