Coufalův vrchol pokrytectví. Národní tým potřebuje nové lídry i trenéry

Reputačně je na dně.

Nehledě na to, že v pondělí zřejmě oslaví postup na mistrovství Evropy. Jenže právě proto se na Strahově musí bezpodmínečně spustit „deratizační“ program. Funkčnost reprezentace přenastavit a přeobsadit klíčové posty.

Možná jde o hraběcí rady, ale kdyby se jich autor pozoruhodného výroku Petr Fousek v září držel, zřejmě by nemusel řešit nepřijatelný morální poklesek klíčových hráčů reprezentace. Místo toho důvěřoval těm, kteří jej opakovaně zklamali. Tehdy se nabízelo provést přesný chirurgický řez, odstranit zvětšující se vřed uvnitř týmu.

Tím nejsou myšlenky konkrétní osoby, nýbrž atmosféra v mužstvu zničená nedobrými vztahy mezi jednotlivými skupinami hráčů, ale i událostmi, které byly v nedávné minulosti uvnitř reprezentace projednány necitlivě, či pouze s výrazně úzkým spektrem osob, což v mnohých vyvolalo pocit odstrčenosti a jakési nerovnoprávnosti. Ať jde o finanční náležitosti, či otázky týmové hierarchie - řešené příliš silově, až nedemokraticky.

Zřejmě každému je jasné, že vrcholně trapnou kauzou končí éra Jaroslava Šilhavého. Chtělo by se říct, že za ni nemůže, ale to by bylo stejně pokrytecké jako Coufalovo jednání. Výlet tria hráčů na diskotékovou párty jen dokazuje uvolněnost pořádků. A to je vina hlavního trenéra. Když deník Sport během podzimu zmiňoval na základě několika poznatků, že uvnitř reprezentace chybí pracovní nálada a že si někteří jezdí srazy vyloženě užít, vyvolalo to extrémně zlou krev.

I proto Coufal pro asociační magazín reagoval podrážděně, stejně jako v televizním rozhovoru po zápase s Polskem. Reportérovi České televize odsekával jen proto, že se jej zeptal na podíl na inkasované brance. Bek z West Hamu se v reprezentaci staví do role šéfa, na bojišti dovede spoluhráče seřvat za chyby, svoje následně bagatelizuje.

I tohle nezdravé prostředí se musí změnit. Kabina potřebuje nové lídry, reprezentace jiný trenérský štáb a asociace silnějšího předsedu.

Český fotbal je v průšvihu. Snad v pondělí aspoň na chvíli vysvitne slunce.