Člen VV FAČR u Kuchty a spol.: Večeře s dcerou. Inicioval jsem odchod hráčů

Je členem fotbalové vlády, jedním ze zásadních mužů tuzemského dění. Tomáš Neumann se však dostal do potíží, byl viděn společně s reprezentanty na akci v olomouckém klubu Belmondo.

V prohlášení tvrdí, že šlo jen o shodu okolností a že sám tlačil na to, aby trojice Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal odešla do hotelu.

Svou verzi poslal redakci Sportu písemně:

„Vylučuji a v žádném případě není pravda, že bych doprovázel hráče národního týmu na jejich večerní akci nebo se na organizaci této akce jakkoliv podílel. V Olomouci jsem byl na večeři se svoji dcerou, která v Olomouci studuje, a s členem VV FAČR panem Nezvalem a jeho rodinou. Po večeři nás Nezvalovi odvezli do centra Olomouce, kde jsme šli do restaurace s kamarádem a jeho ženou. Poté jsme se dcerou přesunuli společně do baru, kam dorazili i jmenovaní hráči. Byl jsem zde ve svém volném čase s členem mé rodiny. Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen VV FAČR uvědomuji její závažnost.”

Uvidí se, jak se k jeho roli postaví výkonný výbor, který se sejde v úterý. Odvolání mu ale nehrozí, to je pouze v pravomoci valné hromady.