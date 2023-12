Z Fouska lídr nebude, válcuje ho (nejen) Šádek. Už se uvažuje o změně

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Petr Fousek nikdy nebyl ideálním kandidátem na předsedu. Jenže v příjemném revolučním oparu a všeobecném nadšení z konce Berbrovy hrůzovlády se v létě 2021 dostatečně nevyhodnotila úskalí, která českému fotbalu může přinést volba šedivého úředníka. Opravdu jen mimořádně zdatný prognostik by do detailů odhadl, jak se věci mohou vyvíjet. A zřejmě by v kontextu dnešních dní ještě přišel spíše s optimističtější predikcí budoucnosti.