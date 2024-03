Hašek práskl do stolu. Vynechání hříšníků jako vzkaz, začíná nová éra

Pedant Hašek nastavil jasná pravidla. Do značné míry striktní, přísná. Kdo se nebude držet nového kodexu reprezentace, nebude v ní mít místo. Vynechání tří hříšníků není žádným laciným gestem pro tleskající publikum. Je to vzkaz. Celému týmu. Pryč jsou časy, kdy část nominovaných jezdila do Česka za zábavou, nikoliv za prací. Odmítala akceptovat rozhodnutí trenérského štábu o složení základní sestavy a svoji nelibost dávala dost neurvale najevo. A nejen to. Prohřešků proti bontonu by se našlo mnohem víc.

Na jinou úroveň posunul Hašek i komunikaci. Pochopil, že jde o jeden z pilířů úspěchu. Na svazu najednou mluví každý s každým, schází se široké trenérské konsorcium, čile se debatuje na strahovských chodbách, svět okolo reprezentace je otevřenější a přístupnější, než tomu bylo dřív. A co je nejdůležitější, Hašek si dovede i směrem k veřejnosti odkomunikovat vše podstatné.

Mediálně šťavnatý případ Brabce, Coufala a Kuchty vysvětlil jasně a srozumitelně. Neuhnul z jediné otázky. Nevykrucoval se. Kdo si vybavuje nekonečné mlžení a neurčité odpovědi Šilhavého v kauze Antonína Baráka, která i proto postupem času zbytečně eskalovala, musí proměnu jednoznačně vnímat.

Hašek i jeho nejbližší okolí se usilovně snaží nastavit příjemnější atmosféru, dostat lidi na svoji stranu, i proto na závěr páteční tiskové konference vyzval fanoušky, aby reprezentaci přišli podpořit na Letnou proti Arménii.

Všechny tyto kroky jsou fajn. Po mém soudu se povedly. Klíčová fáze k obnovení důvěry však nastane až příští týden. Aby lidé Haška doopravdy vzali, je potřeba v Norsku a doma s Arménií předvést zajímavá představení, kterým budou příznivci v houfech tleskat.